Ophef in Brasschaat: minderjarigen beschuldigen politie na uit de hand gelopen feestje, die kan daar niet mee lachen

Brasschaat -

Een vechtpartij aan het jeugdhuis van Brasschaat is vrijdagnacht volledig ontaard. Nadat een betrokken dronken agent in burger zijn collega’s optrommelde, werden twee jongeren, 16 en 17 jaar, hardhandig tegen de grond gewerkt. Ze beweren dat ze ook in de combi klop kregen en dat de agenten hen ronduit racistische praat toewierpen. Hun ouders dienen vandaag een klacht in. Het korps spreekt van valse beschuldigingen.