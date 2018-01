Het woelige leven van France Gall, het volgende muziekicoon dat Frankrijk verliest

“Er zijn van die woorden die een mens liever nooit zou uitspreken. France Gall is op 7 januari vertrokken naar ‘Le Paradis blanc’, nadat ze twee jaar lang in alle discretie en waardigheid kanker had bekampt.” Amper een maand na Johnny Hallyday moet Frankrijk alweer afscheid nemen van een icoon uit de muziekscène. France Gall werd 70.