Deze bakker stuurt uw brood gewoon op via de post

Tienen - Kleren of schoenen levert de facteur al, maar nu kan die dus ook aan je voordeur staan met een gesneden brood. Een bakker uit Tienen laat je namelijk als eerste online brood bestellen om het dan met de post te laten leveren. “In van die typische Bpost-pakketten”, zegt bakker Kim Menten (29). “Bedoeling is dat je telkens twee dagen vooraf bestelt, zo kunnen we alles mooi plannen. Bestel je bijvoorbeeld op maandag een brood, dan bakken we dat dinsdagnamiddag, gaat het direct daarna naar het postkantoor en wordt het de woensdagmorgen geleverd voor dezelfde prijs alsof je hier in de winkel een brood koopt. Tot eind januari rekenen we namelijk geen extra kosten aan als promotie, daarna zal dat enkel nog zo zijn voor wie voor meer dan 20 euro koopt. Want brood versturen, kost ons 4,95 euro per doos.”

Van waar het idee komt? “Iedereen bestelt nu toch van alles online? We wilden niet achterblijven. En het lijkt ook wel te werken. We kregen al een bestelling uit Roeselare, wat toch al een eindje van hier is. Maar dat is geen probleem, Bpost levert in gans België.”

Behalve brood kun je ook chocolade of snoep bestellen. “Koffiekoeken of pistolets niet. Die blijven niet lang genoeg vers. Voor een brood is dat geen probleem. Mensen kopen toch ook vaak ’s avonds brood in de automaat voor de dag nadien. Dat is net hetzelfde.”

Foto: Gil Plaquet

www.tpistoleeke.be