Juventus-speler klaagt racistische spreekkoren aan, Cagliari excuseert zich

De Italiaanse voetbalclub Cagliari heeft zondag haar excuses aangeboden aan de Franse middenvelder Blaise Matuidi, die zaterdag tijdens de competitiewedstrijd van Juventus in Cagliari opnieuw het slachtoffer was van racistische gezangen.

“Je bent een geweldige speler en een voorbeeld voor jonge voetballers. We willen onze excuses aanbieden als je omwille van jouw huidskleur beledigd werd in de Sardegna Arena. Racisme hoort niet bij de Sardijnen. Enkel onwetendheid kan dergelijk gedrag verklaren”, tweette Cagliari naar Matuidi.

Op slag van rust van de wedstrijd tussen Cagliari en Juventus (0-1) ergerde Matuidi zich zichtbaar aan enkele geluiden die uit de tribunes van de thuisploeg kwamen. De Franse international richtte zich tot de scheidsrechter, die hem nul op het rekest gaf. Matuidi ergerde zich aan die houding en moest gekalmeerd worden door ploegmaats Paulo Dybala en Mehdi Benatia. Later op zaterdag ventileerde hij zijn mening op sociale media: “Vandaag/zaterdag was ik tijdens de wedstrijd het slachtoffer van racistische uitlatingen door zwakke en haatdragende mensen die me probeerden te intimideren. Ik hou van iedereen en kan eigenlijk alleen maar medelijden hebben met mensen die zich zo gedragen”, schreef Matuidi op Facebook. “Voetbal moet mensen toestaan om hun passie met elkaar te delen, om waarden van gelijkheid uit te dragen en om elkaar te inspireren.”

Via Twitter kreeg Matuidi, van onder andere Paul Pogba en de Franse spelersvakbond UNFP, heel wat steunbetuigingen. Afgelopen week werd Hellas Verona veroordeeld tot 20.000 euro, nadat de supporters van de club racistische gezangen hadden gericht aan het adres van Matuidi.