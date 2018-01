Twintiger raakt moeilijker aan lening voor eigen huis

Twintigers hebben het almaar moeilijker om een lening te krijgen voor een eigen huis. Dat komt niet alleen door de hoge prijzen van vastgoed, maar ook omdat banken steeds minder geneigd zijn het aankoopbedrag volledig voor te schieten. Veertigplussers nemen nu de plaats in van de twintigers op de markt van woonkredieten.

Tien jaar geleden was de helft van de klanten bij het adviesbureau Immotheker-Finotheker nog jonger dan dertig. Vandaag nog maar een kwart. Een halvering dus in negen jaar tijd. Tegelijk is het aandeel van de veertigplussers op de kredietmarkt meer dan verdubbeld: van 12,7 procent in 2007 naar 30,4 procent in 2016. De gemiddelde leeftijd van de woningkoper is in die periode gestegen van 31,1 jaar naar 36,9 jaar.

Dat heeft alles te maken met de betaalbaarheid van vastgoed, zegt John Romain van Immotheker. De rente mag dan historisch laag staan, toch is door de hoge prijzen een eigen woning minder bereikbaar geworden voor jongere kopers.

Daarbij komt dat banken steeds minder geneigd zijn de aankoop volledig te financieren. Voor veertigplussers speelt die overweging niet: zij lenen maar 61 procent van de totale kosten. Maar voor jongere klanten ligt dat anders: zij leenden in 2014 nog 76 procent van de aankoop, terwijl dat cijfer twee jaar later al was opgelopen tot 82 procent.

“De vraag naar steeds meer eigen middelen zet de markt onder druk”, zegt Romain. “Niet alleen jongeren krijgen het moeilijk, ook mensen die een echtscheiding achter de rug hebben.” De recente beslissing van de Vlaamse regering om de registratierechten te hervormen, is volgens hem een stap in de goede richting. Bescheiden woningen moeten daardoor wat betaalbaarder worden, met een voordeel dat kan oplopen tot 12.000 euro.

De banken hebben niet altijd veel keuze, want zelf moeten ze van de Nationale Bank ook aan steeds strengere eisen voldoen. Hoe meer woonleningen ze verstrekken aan kopers met weinig eigen inbreng, hoe hoger de kapitaaleisen. Daardoor zijn de banken minder happig geworden op het afsluiten van zulke leningen. Dat is uiteraard nadelig voor kopers die nog maar weinig hebben kunnen sparen, zoals jongeren.

Meer concurrentie

Alsof ze het al niet moeilijk genoeg hebben, ondervinden jongeren op de vastgoedmarkt steeds meer concurrentie van de veertigplussers. Want omdat spaargeld haast niets meer opbrengt, gaan die vaker dan vroeger beleggen in vastgoed. Veertigplussers lenen ook vaker voor verbouwingen.

Vorig jaar stelde ook KBC al vast dat de gemiddelde leeftijd van woningkopers gestaag stijgt. De bank zag het aandeel van 55-plussers onder de verbouwers in vier jaar tijd toenemen van 11 naar 16 procent. Tegelijk liep het aandeel van deze leeftijdsgroep bij de vastgoedbeleggers op van 16 naar 21 procent.