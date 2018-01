Proto en Engels voorbij AEL Larissa, De Camargo scoort voor APOEL

Brussel - Op de 16e speeldag van de Griekse eerste klasse heeft Olympiakos zondag met 0-3 gewonnen op het veld van AEL Larissa. De club uit Piraeus komt opnieuw aan de leiding van de Super League.

Olympiakos, met Silvio Proto en Bjorn Engels in de basis, kwam pas in de tweede halft aan scoren toe. Marko Marin (ex-Anderlecht) maakte in de 54e minuut het eerste doelpunt op aangeven van Panagiotis Tachtsidis. De Iraanse spits Karim Ansarifard verdubbelde in de 68e minuut de score voor de uitploeg. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd bezorgde Uros Djurdjevic Larissa de doodsteek: 0-3. Guillaume Gillet mocht vanop de bank toekijken. Vadis Odjidja-Ofoe, die al te kennen gaf dat hij weg wilt uit Griekenland, viel naast de kern. Olympiakos staat alleen aan de leiding met 35 punten. AEK Athene en PAOK Saloniki volgen beiden op 1 punt.

Op Cyprus scoorde Igor De Camargo zijn achtste van het seizoen voor APOEL Nicosia. Het werd 4-0 tegen Alki Oroklini. De andere doelpuntenmakers waren Lorenzo Ebecilio, Nuno Morais en Roland Sallai. APOEL is na 19 speeldagen derde met 39 punten. Dat is er eentje minder dan leider Anorthosis en achtervolger AEK Larnaca.