Gauwdiefplaag in drukste station van het land

Brussel - Brussel-Zuid, het drukste station van ons land, kreunt onder het aantal gauwdieven. Spoorwegagenten, of beter gezegd: zij die nog overblijven, spreken van “het slechtste jaar in een decennium”.

Spoorwegpolitie spreekt van absoluut rampjaar

Een weekdag, eind november. Vanuit de dispatching zijn Brusselse spoorwegagenten getuige van een zoveelste gauwdiefstal. Eén van de meer dan tien die elke dag plaatsvinden in Brussel-Zuid. Een dief heeft het gemunt op de inhoud van een jas van een reiziger. Als de man wat later aangifte komt doen in het politiekantoor, blijkt hij een diamant ter waarde van 1 miljoen dollar, of 883.000 euro, armer.

Het is het extreemste voorbeeld van de plaag aan gauwdiefstallen, zegt een ex-lid van Agil, de sectie van de spoorweg­politie, gespe­cialiseerd in zakkenrollers. De laatste maanden werd hun dienst uitgehold. Werkten er ­eerder twaalf agenten, dan zijn dat er nu nog twee. Het gevolg van een herstructurering die al jaren aan de gang is.

“Absolute ramp”

Twee spoorwegagenten die al jaren in Brussel-Zuid werken, één van hen leidinggevend, stellen vast dat de situatie steeds meer uit de hand loopt. “Het was een absoluut rampjaar in de jacht op gauwdieven”, zegt een agent die al tien jaar de dispatching bemant. Hij heeft de situatie naar eigen zeggen nooit erger ge­weten. “Je kan eigenlijk wel stellen dat we al lang niet meer op gauwdieven jagen.”

De twee zijn duidelijk: door in enkele jaren tijd de capaciteit van het aantal Brusselse spoorwegagenten te halveren, is ook de expertise grotendeels weg. En het afschrikeffect van de aanwezige militairen, is grotendeels uitgewerkt. “Vaak zijn de slachtoffers toeristen die nog maar net in het land zijn.”

Extra vacatures

Op het kabinet van minister Jan Jambon wordt met een zeker ongeloof gereageerd op het feit dat er niet meer écht op zakken­rollers zou worden gejaagd. Er wordt immers al maanden gewerkt aan een complete reorganisatie, net om het fenomeen beter te bestrijden. Concreet zullen overal in het land, uitgezonderd Brussel, lokale agenten ­taken overnemen in de stations. Het credo: spoorwegagenten moeten ingezet worden op de perrons én de treinen. Om de Brusselse ­capaciteitsproblemen aan te pakken, zijn alvast dertig vacatures uitgeschreven.