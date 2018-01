Mirallas is terug thuis: lachende Rode Duivel komt aan in Griekenland, supporters gaan uit hun dak

Zaterdag maakte Olympiakos de transfer van Kevin Mirallas bekend. De Griekse recordkampioen wilde de Rode Duivel in de zomer al terughalen, maar toen werkte Everton niet mee. Nu is het wel zover, de flankaanvaller arriveerde zondagavond in Athene en poseerde meteen met een rode sjaal.

De fans kijken duidelijk uit naar de terugkeer van onze landgenoot. Ze verzamelden dan ook massaal op de luchthaven en gingen compleet uit hun dak. Griekse furie, weet u wel.

Mirallas speelde in het verleden tussen 2010 en 2012 voor de Griekse topclub. Hij werd toen Speler van het Jaar en topschutter.

Olympiakos huurt Mirallas tot het einde van het seizoen en heeft een aankoopoptie. Hij is opgetogen met de transfer. “De voorzitter heeft er alles aan gedaan om me te laten terugkeren naar huis”, vertelde hij aan de Griekse pers. "Ik wil hem dan ook graag bedanken. Ik ben zeer blij, dit is mijn familie en mijn club. De fans geven me veel liefde, ik wil hen dat teruggeven op het veld."