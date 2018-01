Antwerpen - De Brits-Ierse kledingketen Primark start op 23 januari met aanwervingen voor zijn eerste winkel in Antwerpen. Al naargelang de bron zoekt ze 517 tot 550 medewerkers. De stad Antwerpen helpt mee zoeken.

De populaire keten, die ook aanwezig is in Gent, Brussel en Hasselt, gaat zich vestigen in een leegstaand pand op de Antwerpse Meir, waar vroeger H&M in zat. Sinds eind december staan er hiervoor ...