Zelfs de winkeliers geven het toe: “Enkel een zot betaalt nog de volle pot”

Het zag dit eerste weekend van de wintersolden weer zwart van het volk in de winkelstraten en de shoppingcentra. Goed nieuws voor de boetieks, zou je denken. Maar niets is minder waar: de Belg geeft al vijf jaar na elkaar minder geld uit aan kleding en schoeisel. “Je moet al bijna gek zijn om nog iets voor de volle pot te kopen”, klinkt het almaar vaker. Wie uitkijkt, vindt tegenwoordig solden het jaar door, maar de winkels gaan eraan kapot. Kristof Simoens

“Het najaar was veeleer slecht, maar het eerste soldenweekend was goed voor een omzetstijging van 3 procent in vergelijking met het eerste soldenweekend vorig jaar. Een opsteker, maar zeker niet goed ...