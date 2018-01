Liverpool na Coutinho: zo wil Engelse topclub het vertrek van zijn sterspeler opvangen

Lees ook:Het is rond! Coutinho verhuist naar Barcelona

Mahrez wordt al meerdere transferperiodes gelinkt aan een transfer. Afgelopen zomer stond hij nog dicht bij Chelsea, maar nu zou hij alsnog naar Liverpool trekken. The Reds zijn een versnelling hoger geschakeld na de overgang van Coutinho. Liverpool zou 55 miljoen euro veil hebben voor de Algerijn van Leicester City, zo melden BeIn Sports en journalist Mootaz Chehade. Als de medische tests geen roet in het eten gooien, wordt Mahrez de nieuwste aanwinst voor het nummer vier in de Premier League.

Riyad Mahrez off to Liverpool for €55m. Like I mentioned before, Chelsea were so close to securing Mahrez' services last summer but now has changed, Klopp's phone call to Mahrez was enough to convince him. Liverpool and Leicester are currently negotiating the final details.