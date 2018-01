CLUBNIEUWS. Club Brugge staat dicht bij nieuwe verdediger, zorgen voor AA Gent en Anderlecht

Club Brugge is ondanks zijn riante leiderspositie niet van plan op de lauweren te gaan rusten: na een nieuwe doelman staat het nu ook dicht bij een nieuwe flankverdediger. Zorgen daarentegen bij AA Gent en bij Anderlecht: bij de Buffalo’s zindert de gemiste transfer van Stefan Mitrovic na en de Brusselaars hebben momenteel alleen nog de teruggekeerde Ganvoula als spits nadat Teodor­czyk uitviel op training met last aan zijn heup.

CLUB BRUGGE. Tomecak bijna van Club Brugge

Club Brugge staat dicht bij zijn nieuwe flankverdediger. Ivan Tomecak, de rechtsback van KV Mechelen is bijna van blauw-zwart. De clubs moeten alleen nog de laatste details uitwerken voor de overgang van de 28-jarige Kroaat.

Tomecak wil met Kroatië naar het WK en zal sneller in beeld komen als speler van een topclub. Hij moet de concurrentie aangaan met Dion Cools, al kan hij ook op links uit de voeten. Als de deal vandaag of morgen geofficialiseerd wordt, kan hij de ene winterstage voor de andere inruilen. Intussen blijft Club-aanwinst Krepin Diatta een optie voor KV om te huren.

Laurens De Bock verliet intussen de stage van Club en trok naar Leeds om zijn transfer te finaliseren. De Bock speelde vijf jaar voor Club en kan in Engeland een pak meer verdienen. (dvd, gma)

AA GENT. Operatie dreigt voor Mitrovic, AA Gent gaat door met Rosted

Na de gemiste transfer van Stefan Mitrovic naar Saint-Etienne (en de gemiste 3,7 miljoen euro aan transfergeld) liet AA Gent zijn Noorse vervanger Sigurd Rosted (23) toch naar het oefenkamp in Oliva Nova overvliegen. Logisch, gezien de zorgen om de rechterenkel van Mitrovic. Er dreigt een operatie en zes maanden onbeschikbaarheid.

De Gentse clubdokter Luc Vanden Bossche kreeg zondagavond een scan te zien van de enkel van Mitrovic, genomen op 3 januari in Belgrado. Niet de scan van Saint-Etienne, maar een vergelijkbaar beeld. “We moeten voorzichtig zijn, want het betreft een gewone screeningsscan. Maar op basis van dat beeld kan ik begrijpen dat Saint-Etienne de transfer niet liet doorgaan”, zei professor Vanden Bossche.

Mitrovic had al langer last en werd tegen Kortrijk gewisseld. AA Gent nam geen risico’s en liet voor de match tegen Anderlecht, de laatste voor de winterstop, een scan uitvoeren die niets onrustwekkend aan het licht bracht. “Op basis van onze laatste scan in december was er geen reden om aan te nemen dat hij niet zou slagen voor zijn medische tests, nu is het een andere zaak”, aldus Vanden Bossche. “We gaan een nieuwe, supergedetailleerde scan nemen en daarna herevalueren.” (mvd)

ANDERLECHT. Teo valt uit, belofte Dauda krijgt kans

Anderlecht heeft momenteel alleen nog de teruggekeerde Ganvoula als spits. Harbaoui en Beric – die meteen scoorde voor St-Etienne – zijn weg en Teodor­czyk viel zaterdag uit op training met last aan zijn heup. Het lijkt niet zo erg, maar toen hij gisteren probeerde te hervatten, moest de Pool de training toch opnieuw staken. ’s Avonds bij de teambuilding op het strand was Teo wel present.

Om de leemte op te vullen, haalde Hein Van­haezebrouck gistermorgen de Ghanese belofte Dauda Mohammed (19) bij de A-ploeg. Als hij een scorende spits zoekt: Dauda maakte 13 goals in 14 beloftenmatchen.

Foto: Photo News

In de verdediging kreeg ook de jonge linksback Tony Amrani een kans.(jug)

KV OOSTENDE. KVO werkt met “goeroe” die Robben oplapte

Sommigen noemen hem een goeroe, anderen een mental coach. Hijzelf noemt zichzelf graag een totaaltherapeut. De 64-jarige Oost-Vlaming Jacques Caluwé werkt al een tweetal maanden samen met KV Oostende en is nu ook mee op winterstage.

Caluwé reisde de wereld rond en ontwikkelde zijn eigen visie waarbij hij westerse high tech-methodes combineert met Oosterse geneeskunst (TAO, Chinese geneeskunde, voedingsleer, manuele therapie...). Hij was de man die in 2010 ook Arjen Robben op de been kreeg toen hij net voor het WK een spierscheur opliep. Bij Oostende, dat een seizoen met ups en downs beleeft, probeert Caluwé de harmonie te herstellen. Hij doet dat met (groeps)oefeningen, voedingsleer en hij gelooft ook sterk in de mentale kracht. Zo wordt verteld dat Musona aan zijn overleden vader moest denken om daar fysieke kracht uit te putten om zijn enkel te doen helen. Niet iedereen gaat daar in mee. Zo moet Lombaerts er weinig van weten.(jug)

STANDARD. Ook Witsel in Marbella

Het Tianjin Quanjian van Axel Witsel is zaterdag in Marbella begonnen aan zijn winterstage. De Rode Duivel en ex-Standardspeler traint op het oefenveld naast dat van de Rouches en kwam al gedag zeggen.

Foto: BELGA

Zaterdag sloot Renaud Emond (vader geworden) aan, net als Christian Luyindama die de eerste dagen last had van de maag. Gisteren trainden de Rouches nog eens twee keer. Razvan Marin (tendinitis linkervoet) viel uit in de voormiddag. Junior Edmilson (knieholte) moest een groot deel van de 2,5 uur durende namiddagsessie missen.(bfa)

ANTWERP. Sall (nog) niet in Spanje

Antwerp heeft zich in Spanje op gang getrokken met vier trainingen in ideale omstandigheden. Al waren er ook meteen twee tegenvallers te noteren. De oefenwedstrijd tegen Werder Bremen werd afgelast omdat de Duitsers met te veel geblesseerde spelers zaten. En verdediger Mousta­pha Sall was er niet bij omdat hij bij zijn zieke vader moest blijven. Hij zit nog in Senegal. “Sall heeft me op 3 ja­nuari gebeld om te zeggen dat zijn vader een hartinfarct had gekregen”, legt trainer Bölöni uit. “Of hij deze week nog naar Spanje komt? Dat weet ik echt niet.”

Opvallend: Antwerp traint al twee keer per dag, maar Oulare moet zich ’s ochtends om zeven uur melden voor een extra duurloop. (gegy)