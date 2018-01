Oprah geeft krachtige speech tijdens Golden Globes en wordt nu al genoemd als president van de Verenigde Staten

Tijdens de uitreiking van de Golden Globes heeft Oprah Winfrey ongetwijfeld voor het meest pakkende moment van de avond gezorgd. Nadat ze als eerste zwarte vrouw ooit de carrièreprijs in ontvangst mocht nemen, sprak ze zich openlijk uit over seksueel misbruik. Het resultaat was een krachtige speech die iedereen even heel stil kreeg.

Het was een opmerkelijk beeld tijdens de Golden Globes. Televisie- en filmsterren hadden zich massaal in het zwart gekleed voor de uitreiking. Ze protesteerden zo tegen seksuele agressie, nu de Weinstein-affaire Hollywood in de band houdt.

En dat was ook het thema dat de hele avond domineerde. Het meest pakkende moment kwam er toen Oprah Winfrey de Cecil B. DeMille Award in ontvangst mocht nemen, als eerste zwarte vrouw. Die prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan iemand die een “buitengewone bijdrage” heeft geleverd aan de entertainmentwereld.

In het begin van haar speech kaartte ze raciale onrechtvaardigheid aan. Daarbij haalde ze de zwarte acteur Sidney Poitier aan, die ze als klein meisje in 1964 op televisie een Oscar zag winnen.

“Zijn shirt was wit, zijn huid was zwart. En ik had nog nooit een zwarte man zo geëerd zien worden. Ik kan niet genoeg benadrukken wat voor effect dat had op een klein meisje zoals ik. Of op mijn moeder, die net doodmoe thuiskwam van het schoonmaken van andermans huizen. Ik ben me ervan bewust dat er op dit moment kleine meisjes kijken en zien hoe ik de eerste zwarte vrouw ben die deze prijs wint.”

Brutaal machtige mannen

De televisiester nam ook de tijd om stil te staan bij het misbruik in Hollywood dat dit jaar aan het licht is gekomen, en de #MeToo-beweging die daarop volgde.

“Wat ik zeker weet, is dat jouw waarheid uitspreken het krachtigste middel is dat we hebben”, zei ze. “Ik wil mijn dankbaarheid uitdrukken voor alle vrouwen die jaren misbruik en aanranding hebben doorstaan. Veel te lang zijn vrouwen niet geloofd als ze zich uitspraken tegen mannen met macht. Maar de tijd van de brutaal machtige mannen is voorbij. Een nieuwe dag is te zien aan de horizon, en wanneer die dag eindelijk aanbreekt, zal het zijn door veel magnifieke vrouwen.”

#Oprah2020

Haar speech ontroerde veel kijkers en al snel zagen Twittergebruikers in haar de volgende president van de Verenigde Staten. De hashtag #Oprah2020 werd gretig gebruikt.

Nog geen zo’n gek idee, blijkbaar, want haar man antwoordde dat het zou afhangen van het volk of Oprah zich kandidaat zou stellen. Maar volgens hem zou ze het absoluut doen.

Bekijk hier de volledige speech: