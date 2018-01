Bart De Wever na reactie Michel: “Ik chanteer niemand. Ik geef enkel het standpunt van mijn partij”

“Als de regeringspartners het ontslag van Theo Francken vragen, dan stapt de N-VA uit de regering.” Dat verklaarde partijvoorzitter Bart De Wever afgelopen weekend. Harde woorden, maar premier Charles Michel (MR) heeft maandagochtend op de Franstalige radiozender Bel RTL verklaard “niet onder de indruk te zijn”. Intussen reageerde ook De Wever opnieuw. “Ik chanteer niemand”, verklaarde hij aan de VRT. “Ik geef gewoon het standpunt van mijn partij.”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kwam in een politieke storm terecht door zijn verklaringen over de repatriëring van Soedanezen nadat er berichten waren gekomen over folteringen van teruggestuurde Soedanezen. De staatssecretaris verklaarde aanvankelijk dat er in de maand januari geen terugsturingen gepland waren. Intussen kreeg hij het bericht dat er toch nog een vlucht gepland was, die hij onmiddellijk annuleerde. Hij bracht daar evenwel premier Charles Michel niet van op de hoogte, die in de Kamer verklaarde dat er geen vluchten gepland waren.

Theo Francken. Foto: BELGA

Vanuit de oppositie werd aangedrongen op het ontslag van Francken en ook CD&V-voorzitter Wouter Beke vond dat Theo Francken voor zichzelf moest uitmaken of hij nog verder kon functioneren.

“Ik sta achter Theo”

Voor Bart De Wever, voorzitter van N-VA, staat zijn staatssecretaris niet ter discussie. “Als men Francken vraagt om zijn ontslag te geven, zal N-VA zich terugtrekken uit de regering. Wat dat betreft, ben ik heel duidelijk. Ik sta achter Theo en laat hem in geen enkel geval vallen. Hij heeft de wet toegepast. Zijn bevoegdheid is een heel moeilijke, ook op menselijk vlak, maar iemand moet het wel durven en effectief doen”, zo verklaarde De Wever zondag op de Nieuwjaarsreceptie van de stad Antwerpen.

Charles Michel reageerde maandagochtend op de verklaringen van De Wever. “Zijn chantage maakt op mij geen indruk, bedreigingen en provocaties evenmin”, aldus de premier op de Franstalige radiozender Bel RTL. “Ik laat mijn agenda niet dicteren.”

De premier laakte ook de “provocaties” van Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V), die zondag stelde dat de eerste minister de handpop van de N-VA was geworden. “Het dossier migratie en asiel verdient beter dan de ruzies tussen ego’s, kleine of grote”, reageerde premier Michel. Hij herinnerde aan het engagement van zijn regering om “onze grenzen op een humane manier te beschermen” en met respect voor de Europese en internationale verplichtingen op het vlak van migratie.

Onderzoek

Michel benadrukte dat er een onafhankelijk onderzoek gestart is naar de Soedan-kwestie. “Het doel daarvan is niet om te bepalen of Francken moet opstappen of niet. Het doel is om lessen te trekken voor de toekomst. Ik wacht op de resultaten van dat onderzoek.”

Kris Peeters. Foto: BART DEWAELE

Kris Peeters: “Wie regering laat vallen, speelt met vuur”

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) waarschuwt dat wie de regering nu zo willen laten vallen, met vuur speelt. “De federale regering moet hard doorwerken en ik zal mijn steentje bijdragen”, verklaarde de CD&V’er maandag in De Ochtend op Radio 1.

Eerder op de dag had gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van werkgeversorganisatie Voka al gewaarschuwd dat een val van de regering slecht nieuws zou zijn voor de ondernemers. “Er is heel wat werk op de plank. En nu kibbelen, nog eens kibbelen, daar is niemand bij gebaat. En zeker onze bedrijven niet. Een dergelijke crisis zou heel slecht zijn voor ons bedrijfsklimaat en voor onze reputatie in het buitenland. Er moet nog anderhalf jaar geregeerd worden”, verklaarde Maertens op de VRT-radio.

Vicepremier Peeters schaart zich achter die oproep. De vraag werd brandend actueel nadat N-VA-voorzitter Bart De Wever zondagavond duidelijk maakte dat zijn partij staatssecretaris Theo Francken niet zal laten vallen en dat N-VA uit de regering stapt indien de andere coalitiepartners op Franckens ontslag zouden aansturen. Francken ligt onder vuur over de vraag of gerepatrieerde Soedanezen bij hun terugkeer zouden zijn gefolterd en over de vraag of hij de premier correct heeft ingelicht over de organisatie van terugkeervluchten.

Minister Peeters vindt dat er “heel veel perceptie” wordt gecreëerd in het dossier. Hij herinnert eraan dat het kernkabinet heeft beslist een onderzoek te laten uitvoeren naar de eventuele folteringen en dat staatssecretaris Francken en N-VA-vicepremier Jan Jambon daarbij aanwezig waren. Peeters vindt dat de resultaten van dat onderzoek moeten worden afgewacht en dat daar de nodige gevolgen aan moet worden gegeven, al benadrukt de vicepremier niet op die conclusies te willen vooruitlopen.