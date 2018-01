Minstens week lang verkeersproblemen door grondverzakking Diegem

Machelen - Door de grondverzakking in Diegem zal er nog minstens week lang hinder zijn voor het verkeer op de A201 richting Zaventem. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer maandag. Omdat het probleem zich stelt bij het verlaten van Brussel, zal de verkeershinder wellicht vooral tijdens de avondspits plaatsvinden, benadrukt het Vlaams Verkeerscentrum.

Onder de A201 in Diegem vond vrijdagnamiddag een grondverzakking plaats. De schade werd veroorzaakt door een onderspoeling, die dan weer het gevolg was van een defect aan de afwatering van een brug.

Volgens een eerste inschatting van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant zal de herstelling van de grondverzakking een volledige week in beslag nemen. Een aannemer moet namelijk de verzakte grond onder de brug aanvullen en verstevigen met stabiliseerzand. Ook moet de taludplaat worden vervangen. Tijdens die werken zal de invoegstrook naar de verbinding met de binnenring ingekort blijven, wat het verkeer vanuit Brussel zal vertragen.

De hinder blijft maandagmorgen wel nog beperkt. “We hebben daar momenteel te maken met een normale ochtendspits”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Het probleem stelt zich bij het buitenrijden van Brussel, we denken daarom dat de avondspits wel lastig kan worden.”

Mensen die volgende week tijdens de spitsuren de A201 richting Zaventem nemen, krijgen de raad om goed naar de verkeersinformatie op de radio luisteren of om de website van het Vlaams Verkeerscentrum in het oog houden. Als het tijdens de avondspits erg druk wordt, zal mogelijk worden aangeraden om Brussel via de A12 in Laken te verlaten.