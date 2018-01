Enige Belg bij 50 grootste talenten van UEFA dreigt pijnlijk verhaal te worden, Club Brugge en Genk ook van de partij

De Europese voetbalbond UEFA heeft een lijst bekendgemaakt met de vijftig grootste talenten. Tussen de namen die we in de gaten moeten houden maar één Belg: Benfica-doelman Mile Svilar.

Afgaande op de lijst lijkt de tijd dat België voetbalkenners liet wegdromen met balvirtuozen in de dop voorbij. De enige Belg in de lijst is Benfica-doelman Mile Svilar, maar de vraag is maar of de 18-jarige keeper ooit voor de Rode Duivels zal aantreden. Nadat hij wel steeds voor de nationale jeugdploegen van België uitkwam, weigerde U19-coach Gert Verheyen de beloftevolle doelman nog op te roepen nadat die volgens Verheyen zijn telefoontjes niet beantwoordde.

Foto: Action Images via Reuters

Volgens de Portugese sportkrant heeft Svilar inmiddels zelfs een procedure in gang gezet om uit te komen voor de Servische nationale ploeg, het land waar zijn vader Ratko ook voor uitkwam. Als hij dat zou doen, kan hij meteen in aanmerking komen voor een selectie voor het WK in Rusland. De concurrentie in doel is bij Servië immers minder dan die in België. Zelf heeft de jongeling nog niet gereageerd op de geruchten over zijn toekomst.

De andere 49: Racing Genk verricht goed werk in scouting

Van de grootste voetbaltalenten die op dit moment in Europa aan de slag zijn, hebben maar liefst drie een link met Racing Genk. Leverkusen-winger Leon Bailey en Lazio-middenvelder Sergej Milinkovic-Savic hebben allebei een verleden in Limburg, verdedigende middenvelder Sander Berge is momenteel aan de slag bij de fusieclub. Met de Nigeriaanse aanvaller Emmanuel Bonaventure Dennis is er ook een speler van Club Brugge opgenomen in de prestigieuze lijst.

Emmanuel Bonaventure Dennis van Club Brugge is samen met Sander Berge van Racing Genk de enige speler uit de Jupiler Pro League in de lijst. Foto: Photo News

Andere namen die een belletje doen rinkelen in de verzameling goudklompjes: PSV-spits Hirving Lozano, die onlangs ook twee keer scoorde voor Mexico tegen België, en Celtic-linksback Kieran Tierney, die indruk maakte in de dubbele confrontatie met Anderlecht in de Champions League. Dan zijn er nog Fiorentina-winger Federico Chiesa, zoon van de legendarische Italiaanse spits Enrico Chiesa, en Bordeaux-winger Malcom, die dit seizoen de show stal met enkele heerlijke afstandsschoten.

Volgens de UEFA ziet de toekomst van Ajax én die van het Nederlandse voetbal er rooskleurig uit. Met Frenkie de Jong, Mathijs de Ligt, David Neres en Justin Kluivert zijn de Amsterdammers de best vertegenwoordigde club in de lijst. De Jong, De Ligt en Kluivert zijn alle drie Nederlanders, de laatste natuurlijk bekend als zoon van legendarisch Oranje-spits Patrick. Het land met de grootste talenten zou echter Frankrijk moeten zijn. Maar liefst vijf van de vijftig talenten kunnen voor Les Bleus uitkomen.

De UEFA over...

De enige Belg:

• Mile Svilar (België, 18 jaar, Benfica)

“Een bewogen reeks Champions League-matchen in de herfst lieten al flarden zien van de ruwe diamant die deze doelman is. Verwacht meer van hem in 2018.”

De spelers uit de Jupiler Pro League:

• Sander Berge (Noorwegen, 19 jaar, Racing Genk)

“De 1m90 grote middenvelder komt uit een familie van basketballers maar toont in België veel potentieel met de bal aan de voet.”

• Emmanuel Bonaventure Dennis (Nigeria, 20 jaar, Club Brugge)

“Vorig seizoen was hij nog een vaste naam in de Europa League voor Zorya Luhansk, sinds zijn transfer naar België is hij nu ook beginnen scoren - zes goals in zestien competitiematchen.”

Andere bekende namen en ‘de volgende Johan Cruijff’:

• Leon Bailey (Jamaica, 20 jaar, Leverkusen)

“De voormalige middenvelder van Genk scoort nu regelmatig in de Bundesliga en is bijna zo snel als zijn landgenoot en vriend Usain Bolt.”

• Justin Kluivert (Nederland, 18 jaar, Ajax)

“Start en scoort regelmatig voor Ajax en overtrof vader Patrick al met een hattrick in de Eredivisie.”

• Hirving Lozano (Mexico, 22 jaar, PSV)

“Chucky heeft een vliegende start genomen bij PSV met elf goals voor de winterstop.”

Dat Lozano kan voetballen, zagen de Rode Duivels al in november vorig jaar. Toen scoorde de Mexicaan twee keer in het 3-3 gelijkspel tegen de Belgen. Foto: AFP

• Sergej Milinkovic-Savic (Servië, 22 jaar, Lazio Roma)

“De in Spanje geboren middenvelder kwam via Vojvodina en Genk bij Lazio terecht en is klaar voor een grote carrière. Is nu al een superster in Italië, waar zijn waarde op 100 miljoen euro geschat wordt.”

• Frenkie de Jong (Nederland, 20, Ajax)

“Volgens sommigen de volgende Johan Cruijff. Zijn visie, techniek en manier waarop hij ruimte vindt, maken Ajax-kenners opgewonden over zijn toekomst.”

De volledige lijst in alfabetische volgorde:

Ethan Ampadu (Wales, 17 – Chelsea)

Houssem Aouar (Frankrijk, 19 – Lyon)

Jan-Fiete Arp (Duitsland, 17 – Hamburg)

Kepa Arrizabalaga (Spanje, 23 – Athletic)

Leon Bailey (Jamaica, 20 – Leverkusen)

Nicolò Barella (Italië, 20 – Cagliari)

Sander Berge (Noorwegen, 19 – Genk)

Fedor Chalov (Rusland, 19 – CSKA Moskva)

Federico Chiesa (Italië, 20 – Fiorentina)

Ante Ćorić (Kroatië, 20 – Dinamo Zagreb)

Frenkie de Jong (Nederland, 20 – Ajax)

Matthijs de Ligt (Nederland, 18 – Ajax)

Emmanuel Bonaventure Dennis (Nigeria, 20 – Club Brugge)

Mikkel Duelund (Denemarken, 20 – Midtjylland)

Phil Foden (Engeland, 17 – Manchester City)

Martin Graiciar (Tsjechië, 18 – Slovan Liberec)

Amine Gouiri (Frankrijk, 17 – Lyon)

Dávid Hancko (Slovakije, 20 – Žilina)

Amine Harit, (Marokko, 20 – Schalke)

Ivan Ignatyev (Rusland, 18 – Krasnodar)

Luka Jović (Servië, 20 – Eintracht)

Kirill Kirilenko (Wit-Rusland, 17 – Dinamo Brest)

Justin Kluivert (Nederland, 18 – Ajax)

Hirving Lozano (Mexico, 22 – PSV Eindhoven)

Malcom (Brazilië, 20 – Bordeaux)

Dennis Man (Roemenië, 16 – FCSB)

Sergej Milinković-Savić (Servië, 22 – Lazio)

David Neres (Brazilië, 20 – Ajax)

Pedro Neto (Portugal, 17 – Lazio)

Benjamin Pavard (Frankrijk, 21 – Stuttgart)

Rodri (Spanje, 21 – Villarreal)

Abel Ruiz (Spanje, 17 – Barcelona)

Roland Sallai (Hongarije, 20 – APOEL)

Jadon Sancho (Engeland, 17 – Dortmund)

Malang Sarr (Frankrijk, 18 – Nice)

Ryan Sessegnon (Engeland, 17 – Fulham)

Volodymyr Shepelev (Oekraïne, 20 – Dynamo Kyiv)

Milan Škriniar (Slovakije, 22 – Inter Milan)

Manor Solomon (Israël, 18 – Maccabi Petach-Tikva)

Mile Svilar (België, 18 – Benfica)

Martin Terrier (Frankrijk, 20 – Strasbourg)

Kieran Tierney (Schotland, 20 – Celtic)

Lucas Torreira (Uruguay, 21 – Sampdoria)

Ferrán Torres (Spanje, 17 – Valencia)

Viktor Tsyhankov (Oekraïne, 20 – Dynamo Kyiv)

Felix Uduokhai (Duitsland, 20 – Wolfsburg)

Dayot Upamecano (Frankrijk, 19 – Leipzig)

Hannes Wolf (Oostenrijk, 18 – Salzburg)

Yusuf Yazıcı (Turkije, 20 – Trabzonspor)

Szymon Żurkowski (Polen, 20 – Górnik Zabrze)