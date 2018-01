FOD Financiën: zorgzame werkgever met proactief welzijnsbeleid. Truus (26) getuigt ...

Met circa 23.000 medewerkers is de FOD Financiën een arbeidsmarkt op zich. Personeel krijgt de mogelijkheid om zijn talenten en competenties te gebruiken in een dynamische en moderne omgeving. “We zetten maximaal in op flexibiliteit, mobiliteit, jobinhoud en promotiekansen. Binnen de organisatie kan je doorgroeien zonder van werkgever te moeten veranderen,” zegt Inge Mattens, Projectmanager P&O bij de FOD Financiën.

Het idee leeft dat de FOD Financiën voornamelijk werk verschaft in Brussel maar niets is minder waar. Met in totaal 205 vestigingen verspreid over heel België is werken in eigen regio perfect mogelijk. De FOD Financiën tracht zijn personeelsleden zo dicht mogelijk bij huis te laten werken. Kantoren zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer, abonnementen voor openbaar vervoer worden integraal ten laste genomen door de FOD Financiën, in alle gebouwen zijn fietsstallingen voorzien en bovendien krijg je een fietsvergoeding voor de afgelegde kilometers. Ook kan je van thuis uit werken of gebruikmaken van satellietkantoren, waardoor het woon-werkverkeer beperkt wordt.

Na haar studies rechten aan de KU Leuven liep Truus (26) een jaar stage in de advocatuur. In januari 2016 kon ze, na selectieproeven en testen via Selor, aan de slag bij de FOD Financiën op de Algemene Administratie Douane & Accijnzen in Leuven. “Mijn hoofdopdracht is de gerechtelijke afhandeling van geschildossiers zowel van particulieren als bedrijven. In eerste instantie bieden we een minnelijke schikking aan. Indien dit niet lukt, volgt er een dagvaarding en correctionele afhandeling. Samen met mijn collega maak ik dan alle stukken op en schrijf de eventuele conclusies uit. Wij staan ook in voor de invordering.”

Vastbijten in dossiers

Naast de inhoudelijke aspecten speelde werkzekerheid en een vaste benoeming een belangrijk rol voor Truus bij haar keuze voor de FOD Financiën. “Daarnaast hecht ik veel belang aan de maatschappelijke relevantie van een job. Bovendien biedt een grote organisatie als de FOD Financiën opportuniteiten om intern een overstap te maken naar een andere functie.” Voor Truus is een switch momenteel zeker niet aan de orde. “Ik was altijd al geboeid door het strafrecht en vermits er heel wat correctionele afhandelingen worden gedaan, voel ik me helemaal thuis op de dienst. Een groot aantal dossier komt vaak terug maar daarnaast worden we geconfronteerd met speciale dossiers waar ik me graag in vastbijt.”

Kansen om te groeien

De dienst Algemene Administratie Douane & Accijnzen in Leuven is pas operationeel sinds 2015 en nog niet alle krijtlijnen zijn uitgezet. Ook voor Truus valt er heel wat te ontdekken. “Ik investeer veel tijd en energie om te leren hoe alles in elkaar steekt. Douane & Accijnzen was voor mij een heel nieuw domein dat niet aan bod kwam tijdens de studies aan de KU Leuven. Het omvat een zeer uitgebreide wetgeving en het is alleen door ervaring dat je de materie leert te beheersen. Het is fijn samen met de dienst te kunnen doorgroeien.”

Interne en externe opleidingen

Om haar kennis op te bouwen kan Truus ruimschoots terugvallen op de opleidingsmogelijkheden aangeboden door de FOD Financiën. Op regelmatige basis worden er onder meer cursussen georganiseerd over de douanewetgeving. “Verder kunnen we gebruikmaken van online opleidingen en de app ‘My Academy” waar alle opleidingen terug te vinden zijn. Recent heb ik een studieavond van de Universiteit Antwerpen bijgewoond omtrent de ‘Verjaring van de strafvordering’. Voor externe opleidingen kunnen we een vrijstelling aanvragen.”

Eigen verantwoordelijkheid

Truus woont op nauwelijks 7 kilometer van Leuven, voor haar dagelijkse fietstocht ontvangt ze een vergoeding. Bij aanvang van haar dienstverband koos Truus voor ‘stelsel 2’ wat betreft haar werktijden. “Dat is een systeem zonder prikklok, ik houd mijn gepresteerde werkuren wel zelf nauwgezet bij. Op die manier kan ik gemakkelijk ‘schuiven’ en ervaar ik een mooie balans tussen privé en werk,” besluit Truus.

