Tien tips om griep te voorkomen of niet verder te verspreiden

Griepcomissaris Marc Van Ranst waarschuwt: “Vanaf vandaag verspreiden we de griep. Over drie weken kan één op de tien Vlamingen besmet zijn.”Geen handen geven en niet kussen, voorkomt dat je ziek wordt of de griep verspreidt. Maar kent u deze tips?

Word ziek

Vreemde tip, maar vandaag griep krijgen, kan een bescherming zijn tegen de griepepidemie van volgend jaar. “Ten minste wanneer je het geluk hebt dat volgend jaar hetzelfde type griepvirus rondwaart dan ben je daartegen dan al beschermd”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Maar was je bijvoorbeeld in december grieperig ziek dan zal je nu niet beschermd zijn tegen de griep die op ons afkomt, want dat is een ander type dan de december-griep.”

Foto: VUM

Gebruik alcohol

“Niet om te drinken”, corrigeert doktert Koen Magerman, klinisch bioloog van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis meteen. “Want het is bekend dat alcohol net ziek maakt. Kijk maar naar hoeveel kankers worden gelinkt aan alcohol. Maar alcohol in ontsmettingsgels helpt wel tegen de griep. Was of liever schrob eerst je handen met zeep en wrijf ze dan in met een alcohol houdende handgel. De alcohol zal de virussen op je hand doden. Als je dan toch met je handen aan je gezicht komt, zal je jezelf niet ziek maken.”

LEES OOK: Opgelet: vanaf vandaag verspreiden we de griep, en die zal extra hard toeslaan

Nies in de holte van je geplooid arm

Beetje vreemd zicht misschien voor wie het je ziet doen, maar ze moeten je er dankbaar voor zijn. “Als je in geplooide arm niest dan zitten de ziektekiemen niet op je handen. Griep wordt vaakst langs de handen doorgegeven”, zegt doktert Koen Magerman.

Foto: mph

Veeg je toetsenbord proper

Niet iedereen op het werk heeft een vaste werkplek met eigen toetsenbord. Vaak zoeken we een lege werkplek, klikken daar onze laptop in het docking station in en sluiten daar een gemeenschappelijk toetsenbord op aan. “Misschien was de vorige gebruiker van dat toetsenbord al besmet met het griepvirus en hoestte of niesde hij op het klavier. Dus: beter eerst afkuisen”, zegt Koen Magerman.

Alleen een professioneel masker helpt

In het Oosten zie je het vaak: lieden met een mondmasker . Om niet ziek te worden. Marc Van Ranst gelooft er niet in. “Zo’n stoffen doekje voor je mond, het zal het griepvirus niet weghouden. Alleen een professioneel masker kan dat. En handschoenen dragen is al even zinloos. Want ook met handschoenen zal je onbewust je gezicht nog aanraken en zo de ziektekiemen langs je mond, neus of ogen binnenbrengen.”

Vroeg naar bed

Simpel trucje: wie nu veel slaapt en gezond eet, maakt zich weerbaarder. Ook tegen de griep.

Houd je kinderen thuis

Extreme maatregel. Maar het klopt dat kinderen het griepvirus razendsnel doorgeven. “Dat komt niet doordat zij dicht bij elkaar leven en spelen in de klas”, zegt Marc Van Ranst “wel doordat kinderen nog zo’n ontzettend gezonde slijmvliezen hebben. Zij produceren nog miljarden partikels van het griepvirus. Dat zorgt voor een razendsnelle verspreiding in de klassen. Vanaf ons 50ste zijn onze slijmvliezen minder actief en produceren we minder grieppartikels”, zegt Marc Van Ranst.

Foto: Hollandse Hoogte

Laat je nu nog vaccineren (zelfs al is het geen o-maand)

Nee, het is nog niet te laat voor een griepvaccin. Tenminste wanneer je de eerste twee weken na het vaccin niet besmet raakt. Want zo lang duurt het eer het vaccin werkt en je beschermt. “Maar de beste maanden om je te vaccineren zijn de o-maanden, de maanden met en o in de naam. Oktober en november”, zegt Marc Van Ranst.

Zakdoek

Houd een papieren zakdoekje voor je mond als je niest of hoest. Gebruik de zakdoekjes éénmalig. Gooi ze daarna in de vuilnisbak

Thuisblijven

Simpelste raad, waar alle experts op aandringen: blijf thuis als je ziek bent. Zo zal je snelst (één week) genezen en anderen niet ziek maken.