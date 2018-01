Aanslagpleger spelersbus van Borussia Dortmund riskeert levenslang

De 28-jarige man die terecht staat voor de bomaanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund, in april vorig jaar, heeft in de rechtbank bekend dat hij de dader is. Hij ontkent echter dat hij iemand wou doden. “Ik heb veel spijt van mijn gedrag”, aldus Sergej W. maandag voor de rechtbank in Dortmund. Hij riskeert levenslang.

Foto: AP

De man heeft de Duits-Russische nationaliteit en is aangeklaagd voor onder meer poging tot moord en het veroorzaken van een ontploffing. In totaal lopen er 28 aanklachten tegen de man. Volgens de aanklagers was de aanslag deel van een uitgebreid plan om een half miljoen euro te verdienen. In de week voor de aanslag had W. voor meer dan 26.000 euro’s aan opties aangekocht, en gehoopt op een dalende koers van het aandeel van de voetbalclub.

De beschuldigde liet in april 2017 enkele bommen ontploffen op het moment dat de spelersbus aan het stadion in Dortmund aankwam, enkele uren voor de kwartfinalewedstrijd van Dortmund tegen AS Monaco. Speler Marc Bartra en een politieagent raakten daarbij gewond.

Dat er niet meer slachtoffers vielen, was te danken aan een fout van de dader, die enkele explosieven verkeerd had verbonden. Volgens de onderzoekers probeerde de dader om zichzelf te linken aan terreurorganisatie Islamitische Staat, maar die piste bleek niet te kloppen.