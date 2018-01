Zweedse aanvaller Guidetti trekt op huurbasis naar Spaanse bodemploeg

Deportivo Alavés zal de Zweed John Guidetti tot aan het einde van het seizoen huren. Dat heeft de Spaanse club maandag bekendgemaakt. De 25-jarige aanvaller komt over van Primera Division-genoot Celta de Vigo.

Guidetti voetbalde sinds 2015 voor Celta, maar was dit seizoen zijn vaste stek in het elftal kwijtgespeeld. Bij Alavés gaat de spits op zoek naar speelminuten, om zo een plaats te bemachtigen in de Zweedse selectie voor het WK van komende zomer in Rusland. In het verleden was Guidetti onder meer actief bij het Nederlandse Feyenoord en het Schotse Celtic Glasgow.

Alavés zal de doelpunten van Guidetti goed kunnen gebruiken, want het team uit het Baskenland staat pas achttiende (op twintig) en kon dit seizoen slechts vijf wedstrijden in de Primera Division winnen. Celta bekleedt de veertiende positie.