Twee tablets gestolen van minister Bellot op Parijse luchthaven Orly

Minister van Transport François Bellot (MR) is vorige week op de luchthaven van Orly (Parijs) twee tablets gestolen. “Er stond geen gevoelige info op.”

De diefstal gebeurde op terugweg van een privéreis. Minister Bellot was op vakantie geweest naar Tunesië. Hij was opgestegen op Djerba en landde op de Parijse luchthaven Orly. Daar stelde hij vorige week woensdag de diefstal vast.

“Toen ik mijn bagage ging ophalen aan de band, zag ik meteen dat mijn valies was opengemaakt”, zegt de minister. Inspectie van zijn koffer leerde dat er twee tablets waren uit verdwenen. “Maar er staat geen gevoelige informatie op en ook geen dossiers met betrekking tot mijn kabinet”, zegt de minister.

Locatie geactiveerd

De minister diende klacht in tegen onbekenden, bij het parket van Créteil. Volgens de Franse pers is nog niet bekend of de diefstal is gepleegd op Djerba dan wel na landing in Parijs. De minister had wel de locatie geactiveerd op zijn tablets, wat de kans op terugvinden verhoogt.