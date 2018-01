BBC-correspondent China stapt op: “Verdien maar helft van mannelijke collega’s”

De BBC-correspondent in China, Carrie Gracie, stapt op als correspondente omdat de loonkloof bij de Britse openbare omroep te groot is. In een open brief op haar website heeft ze het over een “geheimzinnige en illegale verloningscultuur bij de BBC”. Van de vier internationale topcorrespondenten verdienen de twee mannen minstens 50 pct meer dan hun vrouwelijke collega’s.