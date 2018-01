Agent redt leven van baby met hartstilstand en post emotioneel bericht: “Daar lag ze dan… een meisje van een paar weken oud”

Het politiekorps uit het Nederlandse Arnhem-Zuid kreeg afgelopen zaterdag een zeer verontrustende oproep. Een meisje van amper enkele weken oud had een hartstilstand gekregen. Een heldhaftige agent slaagde er uiteindelijk in de baby te reanimeren dankzij een snelle interventie. Op Facebook deelt hij zijn emotionele getuigenis.

In het bericht op de Facebookpagina van de politie van Arnhem-Zuid beschrijft de agent hoe ze werden opgeroepen voor een reanimatie. Pas toen ze onderweg waren, kregen ze van de meldkamer te horen dat het om een kind ging.

“Die aanvulling kwam heftig bij ons binnen”, schrijft de geëmotioneerde agent. “We keken elkaar aan en namen nog even kort door hoe te handelen bij een reanimatie van een kind. Elke seconde onderweg leek uren te duren. Het werd stil in onze auto en de spanning was hoog.”

“Daar lag ze… een meisje van een paar weken oud”

De agenten kwamen nog voor het ambulancepersoneel aan. Zij waren de eersten die zouden moeten handelen om het leven van de baby te redden.

“Ik ben onze auto uitgegaan en naar de woning gerend. Ik zag een man in de deuropening staan die mij aanriep en mij binnenliet. Ik liep de woonkamer binnen en daar op de bank lag ze dan… een meisje van een paar weken oud. Ik zag dat ze op haar rug lag en dat haar gezichtje paars aangelopen was. Ik zag dat het meisje niet knipperde en een starre blik had. Op dat moment schoot er van alles door me heen en het enige wat ik kon doen, was handelen naar intuïtie.”

“Ik nam het meisje over van haar moeder en heb haar zo goed en zo kwaad als het kon op haar zij gelegd. Zoals mij is aangeleerd begon ik met mijn vingers op haar borstkasje te drukken. Na een paar keer drukken zag ik tot mijn verbazing dat ze begon te knipperen met haar oogjes. Ook hoorde en zag ik dat ze adem haalde en dat de paarse kleur in haar gezichtje wegtrok. Ondanks dat bleef ik het meisje vasthouden en bleef ik over haar buikje wrijven.”

“Kippenvel”

Toen de ambulance arriveerde, namen de verpleegkundigen het meisje over. Zij constateerden dat ze stabiel was dankzij de snelle tussenkomst van de agent.

Het meisje ligt momenteel in het ziekenhuis voor controle, maar maakt het volgens de politie goed. “Mijn maatje en ik keken elkaar aan en zonder ook maar een woord te wisselen, voelden we hetzelfde: een enorm kippenvelmoment!”