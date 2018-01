GERUCHTEN. Krijgen Romelu Lukaku én Simon Mignolet stevige concurrentie van wereldtoppers?

De transfermarkt is een week open, en met Philippe Coutinho naar Barcelona is de eerste monstertransfer van januari al een feit. De Braziliaanse spelmaker brengt mogelijk de transfercarrousel helemaal op gang, want Liverpool heeft volgens de geruchten een nieuwe doelman op het oog… en dat kan slecht nieuws betekenen voor Simon Mignolet. In Spanje denkt Antoine Griezmann aan zijn volgende stap, volgens de geruchten wil hij… naar Manchester United. Uw dagelijkse portie transfergeruchten!

Nieuwe doelman voor Liverpool?

Met het geld van Philippe Coutinho wil Liverpool deze winter een nieuwe doelman halen. Het moeilijke huwelijk tussen Simon Mignolet en de (fans van de) Reds betekent dat Liverpool een shortlist heeft samengesteld met twee absolute topkeepers om hun slabakkende verdediging op één lijn te krijgen. Op het lijstje van Liverpool staan volgens de Engelse pers Atlético Madrid-keeper Jan Oblak en AS Roma-doelman Alisson.

Twee absolute wereldtoppers, Liverpool mikt meteen hoog maar kan natuurlijk met heel wat cash zwaaien dankzij Coutinho. De Sloveen Oblak heeft zich bij Atlético ontwikkeld tot één van ’s werelds beste doelmannen, terwijl Alisson toch de nummer 1 is bij de Braziliaanse nationale ploeg. Daar houdt hij ManCity-doelman Ederson op de bank. Alisson zou zo’n 40 miljoen euro kosten, voor Oblak moet Liverpool minstens dubbel zoveel betalen...

Ook Oblak staat op het lijstje van Liverpool, maar hij valt bijzonder duur uit... Foto: AFP

Griezmann naar Old Trafford?

Antoine Griezmann wil vertrekken bij Atlético Madrid. Nadat hij in de zomer al stevig het hof werd gemaakt door de Europese topclubs, zou hij deze winter daadwerkelijk de deur van het Wanda Metropolitano-stadion achter zich toetrekken. Barcelona en Manchester United willen de 26-jarige Franse spits, en Griezmann wil volgens The Sun het onderste uit de kan halen.

Hij zou Manchester United verkiezen boven Barcelona àls de Red Devils hem 450.000 euro loon per week betalen. United wil Griezmann maar al te graag naar Old Trafford halen - waar hij een concurrent van Romelu Lukaku zou worden - maar de looneisen kunnen mogelijk roet in het eten gooien. Vorige zomer lag er een contract van 300.000 euro per week klaar voor Griezmann op Old Trafford.

Foto: Photo News

Pierre-Emerick Aubameyang

Dat Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund verlaat, staat al even vast. De Gabonese spits heeft het wel gezien in het Signal Iduna Park, na enkele ruzies met ex-coach Peter Bosz en het rampseizoen dat Dortmund momenteel doormaakt. Heel wat Europese ploegen hebben wel interesse in de 28-jarige razendsnelle spits...maar Auba heeft zijn zinnen gezet op een verhuis naar China. Volgens Sina Sports legt de grootste club in China, Guangzhou Evergrande maar liefst 72 miljoen euro op tafel voor de spits. Een transfer zou wel maar voor komende zomer zijn.

Foto: Guido Kirchner/dpa

Nieuwe Hazard in Chelsea?

Chelsea zou volgens het Duitse Bild Thorgan Hazard opnieuw naar Stamford Bridge willen halen. Thorgan is dit seizoen een vaste waarde en bijna elke week één van de uitblinkers bij Borussia Mönchengladbach, wat ook Chelsea niet is ontgaan. De Blues verkochten de jongere Hazard nochtans voor 8 miljoen euro aan Gladbach in 2015, maar namen een terugkoopclausule op in de transfer van de aanvallende middenvelder. Thorgan heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit terug bij Chelsea wil schitteren, al kunnen de transferplannen van Chelsea ook als een gunst richting Eden gezien worden. Hij wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid...

Foto: EPA-EFE

De plannen van Real Madrid

Real Madrid beleeft geen leuk seizoen in de Primera Division. Dit weekend liet het alweer punten liggen, na de 2-2 tegen middenmoter Celta de Vigo heeft Real Madrid al 16 (!) punten achterstand op leider Barcelona. Hoog tijd voor de Koninklijke om nu al te kijken naar volgend seizoen, Real wil hard toeslaan op de transfermarkt om weer mee te spelen voor de prijzen in Spanje. Eden Hazard en Thibaut Courtois worden natuurlijk genoemd in Madrid, maar volgens het Britse Sky Sports is Harry Kane de prioriteit.

Een scorende spits dus, Kane trapt de ballen er blindelings in bij Tottenham, iets wat niet gezegd kan worden van Karim Benzema. Pas als de transfer van Harry Kane rond zou raken, zal Real volgens de Engelse pers werk maken van de transferdossiers rond Courtois en Hazard.