The Verminator is back: “Terug de Vermaelen van Arsenal, plus meer ervaring”

The Verminator is back. Thomas Vermaelen blijft hoge ogen gooien bij FC Barcelona. Tegen Levante werd zondag makkelijk met 3-0 gewonnen: de Rode Duivel speelde voor de negende keer negentig minuten, hield voor de zevende keer de nul en het publiek scandeerde zelfs zijn naam. In het begin van het seizoen leek Vermaelen nog te verkommeren op de bank maar zelf panikeerde hij nooit. Net zoals hij nu ook rustig blijft bij alle lof, zoals blijkt uit het interview met Stadion.

“Natuurlijk is die nul houden belangrijk voor een verdediger, maar het belangrijkste is natuurlijk dat we die wedstrijd winnen”, aldus Vermaelen. “Maar die nul is altijd mooi meegenomen want dat wil zeggen dat de hele ploeg stabiel staat.”

Vermaelen deed zijn duit in het zakje met 51 geslaagde passes en enkele goede interventies. “Ik sta ik niet zo bij stil statistieken”, klinkt het bescheiden. “Dat zijn natuurlijk mooie cijfers maar het draait om hoe je speelt en dat je wint.”

In het begin van het seizoen kwam Vermaelen amper aan spelen toe maar panikeren deed hij nooit. “Ik wist dat ik bij de ploeg zou blijven en ik ben dan niet iemand die bij de pakken neer gaat zitten, ik ben iemand die er dan hard voor gaat vechten en zo goed mogelijk gaat trainen. Uit ervaring weet je dat topclubs minstens vier centrale verdedigers nodig hebben en weet je dat jouw kansen wel zullen komen.”

Stilaan zien we weer de beste Vermaelen van bij Arsenal, waar hij de bijnaam “the Verminator” kreeg. “Ja, ik voel me fysiek goed. Zo goed als bij Arsenal. En toen was ik 23, nu ben ik er 32. Er is nu dus ook de ervaring die je meeneemt. Maar het gevoel van toen is aan het terugkomen. Ik word hier nu ook misschien iets meer herkend op straat maar in de groep verandert er niets, hoor. Ik ben altijd dezelfde Thomas gebleven, daar verandert niets aan. Ik blijf het ook wedstrijd per wedstrijd bekijken, concurrentie hoort ook bij een topploeg. Ik blijf gewoon hard te werken en we zien dan wel wat de toekomst brengt.”

Hoe populair Vermaelen aan het worden is bij de fans, wordt duidelijk op Twitter waar een foto circuleert van een mix tussen Vermaelen en clubicoon Carles Puyol.

El espíritu de Puyol en Vermaelen. #Verminator ?????? pic.twitter.com/peiijstQ6U — Estuardo Palacios (@EpalaciosT) 7 januari 2018