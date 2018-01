Dertig procent van de Belgen geeft toe te snel te rijden

Brussel - Minstens een derde van de Belgen lapt de snelheidslimieten wel eens aan zijn laars. Dat geven ze zelf toe in de jaarlijkse verkeersonveiligheidsenquête van Vias Institute, het vroegere BIVV. Meer dan 10 procent zegt nog te rijden na alcoholgebruik.

Vias vroeg aan circa 6.200 mensen of zich in de voorbije dertig dagen schuldig maakten aan bepaald risicogedrag. Circa een derde van de respondenten geeft toe de snelheidslimiet overschreden te hebben buiten de bebouwde kom. Ongeveer 30 procent deed dat op de autosnelweg en iets minder dan 30 procent reed te snel binnen de bebouwde kom.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) woonde de voorstelling van de resultaten bij. In de marge herhaalde hij zijn voorstel om de snelheidslimiet op sommige trajecten op te trekken naar 130 km/uur, ook al verzetten de gewestministers zich daartegen. De gewesten zijn bevoegd om de maatregel eventueel toe te passen.

Verhoging naar 130 kilometer per uur?

Bellot legde uit dat hij in feite pleit voor “moduleerbare snelheidslimieten”. Op sommige momenten, als er heel druk verkeer is en de auto’s dicht op elkaar volgen, is het voor Bellot aangewezen de snelheidslimiet lager te leggen. “Maar er zijn ook stukken waar je ‘s nachts bijvoorbeeld haast alleen rijdt op een lang recht stuk. Dan zou een verhoging naar 130 km/uur geen effect hebben op de veiligheid.” Over welke stukken snelweg het concreet zou gaan, zei Bellot niet.

Uit de onveiligheidsenquête blijkt voorts nog dat heel wat bestuurders nog steeds niet van hun gsm kunnen afblijven als ze met de wagen rijden. Een kwart van de respondenten zegt handenvrij te bellen achter het stuur. Dat mag wel, maar is volgens Vias toch niet zonder risico. Iets minder dan 10 procent neemt de telefoon in de hand, wat niet mag.

En ook alcohol blijft een probleem: meer dan tien procent zegt in de voorbije 30 dagen nog met de auto gereden te hebben na het drinken van alcohol.