Iraanse president toont begrip voor protest in zijn land: “Volk heeft laatste woord”

De Iraanse president Hassan Rohani toont “begrip” voor het jongste protest tegen de gevestigde orde in de Islamitische Republiek. “We moeten het feit accepteren dat het volk het laatste woord heeft”, zei hij maandag. Politici zijn “geen heiligen” en dus is geen enkele politicus gevrijwaard van kritiek, luidde het. Rohani wil dan ook “een meer transparante dialoog met de bevolking”.

Aan het protest namen volgens de president vooral jongeren deel. “We kunnen de nieuwe generatie niet zomaar een bepaalde levensstijl opdringen”, zei Rohani in een verwijzing naar de strenge islamitische voorschriften in het land. Met betrekking tot het gebruik van het internet zei het staatshoofd dat “je niet zomaar een generatie kunt blokkeren enkel omdat dat ergens schadelijk zou zijn”. Het internet was hét communicatiemiddel bij uitstek voor de demonstranten.

Rohani Foto: EPA-EFE

Veel minder verzoenende taal kwam er maandag van Hamid Shahriari, de op een na hoogste rechter van het land. “Degenen die de onlusten hebben georganiseerd en geleid, mogen zich verwachten aan de hoogste straf”, zei hij, aangehaald door het agentschap Isna. De zwaarste straf in Iran is de doodstraf. Die wordt doorgaans uitgesproken voor misdaden als drugsgebruik, moord of verraad.

Naar schatting zijn bij het protest, dat eind december uitbrak, meer dan duizend mensen opgepakt. Iraanse media meldden maandag dat het merendeel van de leiders van de protesten ofwel monarchisten zijn ofwel leden van de Moedjahedin-i-Chalk (MiK, Volksmoedjahedin), een schimmige sekte die in ballingschap ijvert voor het omverwerpen van de Islamitische Republiek.