KV Mechelen heeft twee Kroaten in beeld als opvolger van Tomecak, die naar Club trekt

In de zoektocht naar een nieuwe rechtsback, als opvolger van Ivan Tomecak - die naar Club Brugge trekt - heeft KV Mechelen twee Kroatische spelers op het oog. KV Mechelen hoopt de transfer snel af te ronden.

De eerste is Dino Mikanovic (23), die sinds 2015 uitkomt voor het Deense Aarhus en eerder voor Hajduk Split. Hij is er een vaste pion. De tweede: Mario Ticinovic (26) van Lokeren. Ticinovic, die eerste keus was bij Lokeren vorig seizoen maar in de zomer een transfer misliep en nu back-up is, kan weg voor een beperkte som. Ticinovic kan ook terug naar Hajduk Split, door zijn familiale situatie is ook dat een goeie optie. Hij geniet ook Turkse interesse. De piste-Mikanovic is sowieso de duurste van de twee.