Lokeren maakt werk van uitgaande transfers

Terwijl de spelers van Lokeren hun ochtendtraining afwerkten, werd er in de bestuurskamer werk gemaakt van uitgaande transfers. Zo heeft de club een akkoord bereikt over de definitieve transfer van Jaja Coelho. Ook Samy Kehli, Mohamed Ofkir en Lewis Enoh zijn op weg naar de uitgang. En dat terwijl KV Mechelen interesse heeft in Mario Ticinovic. Het zijn drukke transferdagen bij Sporting Lokeren.

Jaja Coelho trekt naar de Thaise club Muangthong United. Vorig seizoen maakte Jaja naam bij het Thaise Buriram United, waar hij 31 doelpunten in 31 matchen scoorde. Samy Kehli trekt naar een nieuwe ploeg: zowel OHL als Roeselare willen hem huren met aankoopoptie. Zijn ex-club Roeselare ligt in pole positie omdat het, in tegenstelling tot OHL, de aankoopoptie aanvaardt zoals Lokeren het wil.

Ook de uitleenbeurten van Lokeren-spelers Mohamed Ofkir en Lewis Enoh zijn op enkele details na rond. Beide spelers bleven al thuis van de stage. Ofkir trekt op huurbasis naar het Griekse Panionios. Enoh wordt uitgeleend aan het Portugese Belenenses.

Mario Ticinovic is één van de twee pistes die KV Mechelen volgt als vervanger voor Ivan Tomecak. Zijn transfer naar Club Brugge is zo goed als rond. De Kroaat is back-up bij Lokeren en kan weg voor een beperkte som.