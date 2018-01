Coutinho officieel voorgesteld, maar Barcelona is recordaankoop meteen wekenlang kwijt

FC Barcelona stelde maandagnamiddag recordaankoop Philippe Coutinho officieel voor aan de pers. De Blaugrana kunnen de komende twintig dagen wel nog niet op hun nieuwe buitenspeler rekenen. Coutinho kampt met een blessure aan de rechterdij en zal out zijn tot eind januari. Dat bevestigden de Catalanen op hun website.

“Ik wil de voorzitter en iedereen die mijn transfer heeft mogelijk gemaakt bedanken”, stak Coutinho van wal op de persconferentie. “Ik ben naar hier gekomen om te spelen, prijzen te pakken en de fans te vermaken. Het was mijn droom hier ooit te spelen. Ik word zelfs emotioneel bij het dragen van het shirt. Ik hoop de hooggespannen verwachtingen waar te maken.”

Omdat Coutinho dit seizoen al Champions League speelde voor Liverpool, kan hij voor Barcelona niet meer uitkomen in het kampioenenbal. “Dat was helemaal geen reden om de transfer niet te laten doorgaan”, aldus de Braziliaan. “Ik kan dit jaar dan wel geen Champions League spelen, maar de komende vijf jaar wel.” Coutinho wilde ook nog zeggen erg blij te zijn opnieuw in hetzelfde team te spelen als Luis Suarez. Beide spelers speelden eerder al succesvol samen bij Liverpool in het seizoen 2013-2014. “Luis is een heel goede vriend en heeft me altijd goed geholpen. Het is een eer opnieuw met hem samen te spelen.”

Voorzitter José Maria Bartomeu benadrukte dat Coutinho zelf ook een rol speelde in de onderhandelingen. “Zijn wens om voor ons te komen spelen en zijn geduld zijn beslissend geweest in deze deal. Hij heeft er alles aan gedaan om naar Barcelona te kunnen komen.” Coutinho zou zelfs een deel van de transfersom uit eigen zak hebben willen betalen, maar dat wilde de voorzitter niet bevestigen.

Drie weken out

De 25-jarige Coutinho gaf ook al forfait voor de eerste twee wedstrijden van Liverpool in 2018, de competitiewedstrijd bij Burnley (1-2) en de thuiswedstrijd in de FA Cup tegen Everton (2-1). Tijdens zijn medische controle bij Barcelona kwam de blessure aan het licht.

Zaterdag maakte FC Barcelona bekend de Braziliaan van Liverpool over te nemen voor een bedrag van 160 miljoen euro. Coutinho wordt daarmee de derde duurste speler in de geschiedenis van het voetbal, na de overgangen van Neymar (van Barcelona) en Kylian Mbappé (van Monaco) naar PSG deze zomer.

