Lazio Roma haalt ervaren Uruguayaanse verdediger in huis

Lazio Roma heeft zich maandag verzekerd van de diensten van Martin Caceres. Dat kondigden de Romeinen aan op hun website. Caceres komt over van laagvlieger Hellas Verona en tekende een contract voor één jaar (met optie op verlenging).

Voor de 30-jarige Caceres is Lazio alweer de negende profclub. De Uruguayaan brak door in eigen land bij Defensor (2006-2007) om vervolgens de kleuren te verdedigen van Villarreal (2007), Recreativo Huelva (2007-2008), FC Barcelona (2008-2009), Juventus (2009-2010 en 2012-2016), Sevilla (2010-2012), Southampton (2017) en Hellas Verona (2017). Tussen juli 2016 en februari 2017 zat de verdediger zonder club.

De 75-voudig international heeft al een stevig gevulde prijzenkast. Met Barcelona pakte hij de ‘treble’ (titel, beker en Champions League) in 2009 en met Juventus veroverde hij vijf titels (2012, 2013, 2014, 2015 en 2016) en twee bekers (2015 en 2016). Met Uruguay won hij de Copa América in 2011 en werd hij vierde op het WK van 2010 in Zuid-Afrika.

Dit seizoen was Caceres de leider achteraan bij het gepromoveerde Hellas Verona. Hij kwam er in de heenronde tot 15 optredens (en drie goals). Verona staat momenteel negentiende en voorlaatste in de Serie A, met dertien punten. Lazio en Rode Duivel Jordan Lukaku staan knap vierde.