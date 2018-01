Bestuurder rijdt zich vast aan werken Noorderlaan

Antwerpen - De bestuurster van een kleine personenwagen heeft zich maandagmiddag vastgereden aan de werken langs de Noorderlaan. Het voertuig zakte tot aan het chassis in de modder en moest getakeld worden.

Een brandweerman filmde het vanuit de brandweerkazerne, vlakbij, en zette het filmpje op Twitter.

blockquote class="twitter-tweet" data-lang="nl">

Er is een stabiel genie aangekomen op de Noorderlaan. pic.twitter.com/j7y1NjooWI

— Kristof Geens (@kristofG) 8 januari 2018

De Noorderlaan is gedeeltelijk afgesloten voor ingrijpende werken. Een vrouw was met haar wagen op de een of andere manier toch door of langs de afsluiting gereden en was op de werf terechtgekomen.

Toen ze merkte dat ze niet verder kon, maakte ze rechtsomkeer. Bij dat manoeuvre raakte de auto van de weg af en kwam in een diepe water- en modderplas terecht. Het voertuig zakte tot aan het chassis weg.

De chauffeur slaagde er met veel moeite, maar met vuile schoenen, in het voertuig te verlaten. Het voertuig moest worden getakeld.