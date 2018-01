Rechter erg mild voor trucker die fietser doodreed: “Maar hij maakte wel degelijk een fout”

Brugge / Torhout - De Brugse politierechter sprak maandagochtend de straf uit voor de truckchauffeur die Greta Ingelbeen (75) in Sint-Andries doodreed. Hij toonde zich mild voor de vijftiger uit Torhout. “Een verkeerde kijktechniek of onachtzaamheid. Maar hoe dan ook een fout”, klonk het.

Het ongeval gebeurde in november 2016 op de Torhoutsesteenweg in Sint-Andries. Greta Ingelbeen fietste toen in de richting van Brugge. Ter hoogte van het kruispunt met de Expresweg stond zowel zij als de vrachtwagen van W.V. stil. Toen het licht op groen sprong, wilde de vrachtwagenchauffeur even verderop de Expresweg links indraaien. Maar daarbij merkte hij de fietser - die op het tweerichtingsfietspad reed - niet op. Ingelbeen werd aangereden en overleed aan haar verwondingen.

De trucker verscheen enkele weken geleden zichtbaar aangeslagen voor de politierechtbank. Hij barstte in tranen uit toen hij zelf even het woord kreeg. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om hem de opschorting (wel schuldig, maar geen straf, nvdr.) te geven, maar daar ging de rechter “gezien de ernst van de gevolgen” niet op in.

Kijktechniek

“Hij hanteerde een verkeerde kijktechniek”, staat er in het vonnis. “Hij heeft het slachtoffer dan ook niet gezien terwijl hij haar had moeten zien. Ofwel is er sprake van onachtzaamheid. En ook dan heeft hij een fout gemaakt.”

W.V. kreeg een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel, een geldboete van 1.200 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijverbod van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Als hij daarna zijn rijbewijs nog terug wil krijgen zal hij moeten slagen voor medische en psychologische proeven en zal hij zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.