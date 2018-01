Eén van de revelaties van het Italiaanse voetbal heet Kevin Lasagna. Maar het kan nog straffer

Hij is één van de revelaties van het Italiaanse voetbal, zijn achternaam is Lasagna en zijn voornaam droogweg ‘Kevin’. En reden genoeg om eens een overzichtje te geven van enkele grappige namen in het voetbal.

Eén van de nieuwe sterren van de Italiaanse Serie A speelt in de spits voor Udinese, is 25 jaar oud en heet Kevin Lasagna. Goed voor zeven goals uit zeventien wedstrijden in het nieuwe seizoen. Kortom, een meer dan deegelijke voetballer.

Deeg. Foto: shutterstock

Wie het over voetbalnamen heeft, kan moeilijk voorbij aan de intussen afgezwaaide Argelico ‘Argel’Fucks. De toenmalige verdediger haalde begin jaren 2000 de krantenkoppen met een controversiële overstap naar Benfica: ‘Fucks off to Benfica’.

Ook België zag een paar kleurrijke namen passeren. Eén van de mooiste was zonder twijfel Creedence Clearwater Couto - u raadt het al, zijn vader was gek op CCR. De grote Braziliaanse aanvaller kwam in twaalf matchen voor Lierse geen enkele keer tot scoren. Jammer, anders was zijn voornaam misschien wel aan een revival begonnen.

Creedence Clearwater Couto. Foto: ANDRE VERHOEVEN

Er zit ook muziek in Sigurd Rosted, de nieuwe Noorse verdediger van AA Gent. Geboren in 1994, hetzelfde jaar waarin de IJslandse groep Sigur Ros het daglicht zag. Het zorgde op Twitter al meteen voor verwarring.

Sigurd Rosted ???? is ondertussen in Oliva aangekomen en sluit onmiddellijk aan bij de winterstage van AA Gent. Hij tekende een contract tot 2021. #wintermercato pic.twitter.com/ijzfOsgF2k — Buffalo News (@buffalocobw) 7 januari 2018

Aan de andere kant van het Kanaal valt overigens nog een speler van AA Gent in de smaak omwille van zijn naam. Voor Engelsen wordt ‘Foket’ immers algauw…

Begin jaren 2000 maakte Beveren in de hoogste klasse grote sier met een legioen Ivorianen. Middenvelder Yapi Yapo behoorde bij de uitblinkers en dwong na drie seizoenen een transfer af naar het Franse Nantes.

Yapi Yapo (links) in actie voor Beveren. Foto: BELGA

De rechtsback van Braziliaanse eersteklasser Vasco da Gama heet Yago Pikachu. Hij staat bekend om zijn straffe vrije trap tegen de Pokéball. Gotta catch ‘em all - makkelijker gezegd dan gedaan.

In de Braziliaanse reeksen kunnen ze er overigens wat van: Mahatma Gandhi, John Lennon en Ben-Hur lopen er ook rond. Er is ook nog verdediger Wenderson Tsunami, die een hoogte van 1m89 bereikt. En uiteraard mag de oerkracht van Hulk niet vergeten worden.

In Engeland vonden de ouders van Anthony Philip David Terry Frank Donald Stanley Gerry Gordon Stephen James Oatway er niets beter op dan hun zoon naar het volledige elftal van Queens Park Rangers in 1973 te vernoemen. De Engelsman speelde zelf ook op aardig niveau en kwam zo aan meer dan tweehonderd matchen voor huidig Engels eersteklasser Brighton & Hove Albion. O ja, voor de vrienden is het ‘Charlie’.

De achternaam van Chelsea-middenvelder Danny Drinkwater was op zich al lollig, maar medio 2015 werd het helemaal te gek toen een foto van een water drinkende Drinkwater de wereld rondging. Jups, zo is dat.