Recordjaar voor Compostella: voor het eerst meer dan 300.000 bedevaarders

Het Noord-Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostella kreeg vorig jaar 301.036 bezoekers over de vloer. Twee jaar na 2016, alweer een nieuw record.

De Vlaamse professor Johan Swinnen liep van Leuven naar Compostella. Foto: Nuria Sambade Nieto

Vorig jaar liep de Vlaamse kankerprofessor Johan Swinnen van Leuven naar Compostella. Hij was één van de meer dan 300.000 Compostella-pelgrims van 2017. Maar ze hebben lang niet allemaal 2.400 kilometer naar Compostella gelopen. Wandelaars die van de laatste 100 kilometer en fietsers die van de laatste 200 kilometer een stempelkaart kunnen voorleggen, worden geteld als Compostella-pelgrims.

Zelfs te paard

Volgens de nieuwssite Katholische Presseagentur Österreich waren van de 300.000 pelgrims 49 procent vrouwen en 51 procent vrouwen. 93 procent legde de laatste 100 kilometer te voet af. De rest kwam met de fiets. 417 kwamen te paard en 43 in een rolstoel.

55 procent was tussen 30 en 60 jaar oud. 28 procent was jonger dan 30 jaar en 17 procent was ouder dan 60. Bijna de helft deed het uit religieuze overwegingen.