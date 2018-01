Brand in Trump Tower in New York

Er is maandag een brand uitgebroken aan het dak van de Trump Tower in New York. Op beelden op sociaalnetwerksites is te zien dat een zwarte rookwolk opstijgt van het gebouw.

Foto: AP

De nieuwszender CBS meldt, op basis van de brandweer, dat het vuur voor iets voor 7.00 uur ‘s ochtends (lokale tijd) zou zijn uitgebroken. De brandweer is ter plaatse en de omvang van de brand lijkt mee te vallen. Bij de brand is één zwaargewonde gevallen.

Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijk. Maar aangenomen wordt dat het vuur ontstaan is in een schakelkast in het gebouw.

De Trump Tower, op Fifth Avenue in Manhattan, is eigendom van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook de privéwoning van Trump en zijn familie is in het torengebouw gevestigd. Maar op het moment van de brand bevond hij zich niet in het gebouw. Sinds zijn eedaflegging, bijna een jaar geleden, woont hij in het Witte Huis in Washington.