Jan Vertonghen na eerste goal voor Tottenham na vier jaar wachten: “We willen de FA Cup winnen”

Met een droge knal legde Jan Vertonghen afgelopen weekend de 3-0 eindstand vast in het FA Cup-duel tussen Tottenham en AFC Wimbledon. Voor Vertonghen was het zijn eerste doelpunt voor de Spurs na iets meer dan 4 jaar wachten, 1536 dagen om exact te zijn. “We willen de FA Cup winnen”, vertelde Vertonghen na de wedstrijd aan de Engelse pers, “omdat we er vorig jaar zó dicht bij waren.”

Opvallend: Tottenham-trainer Mauricio Pochettino vindt de FA Cup van minder belang, maar stoot daarbij op ‘tegenstand’ van zijn eigen spelers. Die willen de beker wel degelijk binnenhalen, om zo eindelijk een prijs te winnen. De laatste trofee die Tottenham won, kwam er in 2008. Toen zegevierden de Spurs in de League Cup.

“We willen de FA Cup dit jaar winnen”, stelde Jan Vertonghen na de wedstrijd. Omdat we er vorig jaar zó dicht bij waren om de finale te spelen. We vonden dat we niet zouden misstaan in de finale, en nu willen we er staan en de trofee winnen.” Chelsea schakelde Tottenham vorig jaar uit in de halve finale met 4-2.

“Deze ploeg wacht al even op een trofee, en heel wat spelers hebben hier nog nooit een prijs gepakt. We verdienen het en werken er elke week voor.”