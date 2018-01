AA Gent presenteert nieuwe verdediger Sigurd Rosted

Gent - AA Gent heeft maandag de komst van de Noorse centrale verdediger Sigurd Rosted bevestigd. Rosted komt over van Sarpsborg 08, een eersteklasser in zijn thuisland, en tekende in de Ghelamco Arena een contract tot medio 2021. Noorse bronnen spreken van een transferprijs van om en bij één miljoen euro.

“De 23-jarige Noor is een snelle en wendbare rechtsvoetige centrale verdediger die ook over een aardige linkervoet beschikt en zowel offensief als defensief kopbalsterk is.” Zo stellen de Buffalo’s hun nieuwe aanwinst, die al meetrainde met de Gentenaars op hun trainingskamp in het Spaanse Oliva, zelf voor.

Sinds januari 2015 kwam Rosted tot zestig officiële optredens (en acht goals) voor Sarpsborg. Zijn laatste wedstrijd in Noorwegen was de verloren bekerfinale met Sarpsborg begin december tegen Lilleström (3-2). Rosted werd sinds de zomer al enkele keren opgeroepen voor het Noorse nationale team, maar maakte zijn internationale debuut nog niet.