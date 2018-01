Granaat gevonden in park in Gent: Dovo ingeschakeld

Gent - Het Banierpark, vlakbij de Dampoort in Gent, is maandag een tijdlang afgesloten door de hulpdiensten. Een wandelaar vond er iets voor 16 uur er een granaat, zegt de Gentse politie. Rond 17.30 uur werd het park opnieuw vrijgegeven.

Het Banierpark aan de Dendermondsesteenweg (en niet het Azaleapark zoals eerder bericht, nvdr), is maandag een tijd lang afgesloten door de Gentse politie. "Er is een granaat aangetroffen door een wandelaar in het park", zegt een woordvoerder van de Gentse politie.

Er werd een veiligheidsperimeter van 25 meter ingesteld langs de kant van de Dendermondsesteenweg. Er waren geen ontruimingen nodig. Dovo, de ontmijningsdienst van het leger, werd verwittigd en kwam de granaat opruimen. Rond 17.30 uur werd het park opnieuw vrijgegeven.

Ook de helikopter van de federale politie werd ingeschakeld en cirkelde boven Gent om de buurt rond het park om de situatie in de gaten te houden.