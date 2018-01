Heeft Donald Trump psychische problemen? Als hij te gek is, dan zij ook

Door zichzelf een genie te noemen, heeft Donald Trump de discussie over zijn geestelijke gezondheid nog wat aangewakkerd. Psychiaters struikelen over elkaar om hem te ontleden. Velen vinden dat hij een gevaar is. Ook bij politici klinkt de roep steeds harder om Trump psychisch te laten testen. En daar een wettelijk kader voor te voorzien. De Amerikaanse geschiedenis leert nochtans dat zoiets riskant kan zijn. Zelfs de grootste president ooit, Abraham Lincoln, kampte met zware problemen die hem in theorie alvast ongeschikt maakte. In 2006 onderzochten psychiaters van de Universiteit van Duke 36 presidenten op basis van (auto)biografieën en getuigenissen. Ze kwamen tot de conclusie dat de helft ervan psychische afwijkingen had, waarvan heel wat ernstig genoeg om hen met de Presidential Capacity Act opzij te schuiven.

Het waren historische woorden voor een Amerikaanse president. Het is nog nooit gebeurd dat iemand zich zo de hemel in prijst, en dat enkel en alleen als reactie op een boek waarin hij niet te best uitkomt. ...