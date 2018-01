Wie was Recy Taylor, de vrouw aan wie Oprah Winfrey eerbetoon bracht tijdens haar Golden Globes-speech?

Ontvoerd, door zes blanke mannen op gruwelijke wijze verkracht en gedumpt langs de kant van de weg waar ze door voorbijgangers werd genegeerd. In haar speech op de Golden Globes bracht Oprah Winfrey een pakkend eerbetoon aan Recy Taylor die tot aan haar dood, op 97-jarige leeftijd, een voorvechter was geweest voor gerechtigheid. Omdat de daders die haar gruwelijk misbruikten, vrijuit gingen. Omdat ze blank waren.

Oprah Winfrey gebruikte haar Golden Globes-speech om de Afro-Amerikaanse vrouw die in december 98 jaar zou geworden zijn eindelijk de eer te betuigen die ze al jaren verdiende. Want Taylor voerde tientallen jaren een onverbeten strijd tegen onrechtvaardigheid en voor gerechtigheid. Opdat anderen nooit meer zou overkomen wat haar is overkomen. Winfrey riep op tot meer tolerantie en gelijkheid.

Pas in 2011, zes jaar voor haar dood en 67 jaar nadat zij het boegbeeld werd van een burgerrechtenstrijd, verontschuldigde de regering van Alabama zich voor het feit dat de aanvallers van Recy Taylor nooit werden vervolgd. Alhoewel er een stapel bewijzen was.

We spreken over 1943. Zwarten hebben nauwelijks of geen rechten in de VS. De toen net 24 jaar geworden Recy Taylor is pas getrouwd wanneer ze met twee vriendinnen uit de kerk komt. Even verderop nadert een auto met verschillende mannen in. Door de openstaande ruit van de auto spreken ze haar aan richtten een wapen op haar. Ze dwingen de vrouw om mee te gaan naar een bosje in de buurt. Ze weet dan al wat haar wellicht te wachten staat. Maar is te bang om te vluchten.

In het bosje van pijnbomen wordt ze door zes jongeren verplicht om zich uit te kleden. Ze wordt vernederd en mishandeld. De vrouw huilt het uit, maar dat maakt weinig indruk om de dronken vrienden. Om beurten verkrachten ze haar.

Wanneer ze klaar zijn; laten ze haar geblinddoekt achter langs de kant van de weg. Op enkele kilometer van haar huis in Abbeville (Alabama). Verschillende voorbijgangers zien de totaal ontredderde vrouw staan, maar negeren haar en zetten hun weg gewoon voort.

Voor ze vertrokken dreigden haar verkrachters er ook nog mee dat ze haar zouden doden wanneer ze het zou riskeren om naar de politie te gaan.

Maar Taylor doet het toch.

Recy stierf vorig jaar. Ze werd 97 jaar.

Tegen alle adviezen uit de zwarte gemeenschap in. Maar ook ondanks alle dreigementen van blanken.

Geloof in justitie

De agent die van dienst is op het politiebureau toont weinig medelijden en heeft ook niet veel zin om haar klacht te noteren. Maar Recy staat op haar strepen en zet door. Ze weigert het politiebureau te verlaten voor haar klacht genoteerd is. Omdat ze gelooft in justitie en gerechtigheid.

Recy slaagt er zelfs in om de zes daders te identificeren. Het gaat om jongeren uit de buurt. Leeftijdsgenoten van het slachtoffer. Of zelfs nog jonger.

De sheriff doet er aanvankelijk alles aan om de klacht onder de mat te vegen. Hij kent de ouders van de daders.

Maar uiteindelijk worden ze toch opgepakt. Tijdens hun verhoor bekennen ze ook dat ze de vrouw hebben aangerand. Toch wordt geen van hen ooit veroordeeld door de jury die enkel bestaat uit blanke mannen. Dat zorgde voor grote opschudding in de zwarte gemeenschap.

Recy roept op tot kalmte, want ze is tegen geweld. Maar het sterkt haar wel in haar strijd tegen gelijkheid. In Alabama wordt ze het symbool van al die andere vrouwen die door blanken zijn verkracht.

Over de zaak Taylor is een documentaire gemaakt. Daarin wordt Taylor geportretteerd als sterke vrouw. Toch heeft de groepsverkrachting diepe sporen bij haar nagelaten. “Mijn zus had daarna geen kinderen meer. De verkrachting en de mishandelingen die ze onderging, zorgden daar voor ”, zegt Alma, de zus van Recy.

Recy’s familie - en het team achter de documentaire - hopen dat de film dialoog op gang brengt en de ogen van mensen opent voor niet alleen de onrechtvaardigheden uit het verleden, maar ook voor zaken die vandaag nog steeds relevant zijn.

De documentaire, zo zeggen de makers, is bedoeld om mensen te herinneren aan de moed van Recy Taylor. De vrouw stierf vorig jaar op 97-jarige leeftijd. Haar verkrachters, die ze later nog geregeld is tegengekomen, leidden een normaal leven met hun gezin. De media hebben jarenlang nauwelijks met een woord gerept over de groepsverkrachting van de zwarte vrouw die nochtans een symbool werd van seksueel misbruik van zwarte vrouwen door blanken.