Hoelang houdt deze traditie ons nog warm? Waarom er steeds minder kerstboomverbrandingen zijn

Na de komst van de Sint mag ‘m binnengehaald worden, maar ten laatste op Driekoningen moet die weer weg: de kerstboom. Vanaf 6 januari volgen de kerstboomverbrandingen in Vlaanderen elkaar dan ook in sneltempo op. En hoewel het een aloude en vooral warme traditie is, komt er toch steeds meer kritiek op. Want is het verbranden van die bomen wel goed voor het milieu? En wat met de duizenden toeschouwers van het vuurspektakel die de rooklucht inademen?

Strikt gezien zijn kerstboomverbrandingen volgens de milieuwetgeving zelfs illegaal. Organisch afval, en dus ook hout, mag niet in open lucht verbrand worden als daarbij de emissienormen worden overschreden. Aangezien er bij kerstboomverbrandingen tientallen bomen tegelijk worden aangestoken, worden die normen al gauw overschreden. Tijdens zo’n evenement komen er heel wat schadelijke stoffen vrij, zoals dioxines, stikstofoxides, roet of fijn stof.

Eenmalige toelating

In theorie mag het dus niet, maar voor de kerstboomverbrandingen wordt er jaarlijks een uitzondering gemaakt en geven heel wat gemeentebesturen eenmalige toelating “in het kader van een folkloristisch evenement”. Afgelopen weekend werden er op meerdere plaatsen in Vlaanderen dus alweer duizenden kerstbomen in brand gestoken. Komend weekend gebeurt het nogmaals op tientallen andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Antwerpen. Al zijn er intussen ook gemeenten die omwille van de gevolgen voor het milieu van de kerstboomverbranding afstappen.

Winterdrink

Dat is bijvoorbeeld het geval aan de kust, in Knokke-Heist. Het gemeentebestuur daar besliste om de kerstboomverbranding van dit jaar te vervangen door een winterdrink, ‘om ecologische redenen’. “Er komt veel stikstof en fijn stof vrij bij het verbranden van kerstbomen”, zo klonk het. Het bestuur koos met de winterdrink voor een ‘nieuw en milieuvriendelijker concept’. Al zal ook bij die winterdrink op 14 januari vuur te zien zijn. Maar dat zijn dan vuurtjes waarbij gebruikgemaakt zal worden van onbehandeld en droog hout.

Knokke-Heist is lang niet de enige gemeente. Nieuwpoort bijvoorbeeld stapte er een paar jaar geleden al van af, “voor een properder milieu”. Vorig jaar werd nog in één op twee van de West-Vlaamse gemeenten een kerstboomverbranding georganiseerd. Dit jaar zijn het er minder: in 4 op de tien, zo becijferde Radio 2 West-Vlaanderen. Ook in andere gemeenten, bijvoorbeeld Middelkerke of Lennik, werd gediscussieerd over het al dan niet behouden van de traditionele kerstboomverbranding.

OVAM, de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, hoopt dat meerdere gemeenten dat voorbeeld gaan volgen. “Alles is beter dan een verbranding van de bomen. Het hout en het groen kunnen nog perfect hergebruikt worden”, zei Jan Verheyen, woordvoerder van OVAM ons eerder al. “Enerzijds kunnen we de stam en de takken verhakselen tot houtsnippers, bodembedekkers of voor spaanderplaten, anderzijds kan het groenafval verwerkt worden tot compost. Zo wordt uw kerstboom een bodemverbeteraar.”

Ook de Vlaamse Milieumaatschappij is niet te vinden voor kerstboomverbrandingen. “Het is absoluut niet gezond. Er komt sowieso fijn stof vrij, net als een aantal andere schadelijke stoffen, zeker als er bijvoorbeeld nog slingers in de bomen hangen die verbrand worden.” Al is het negatieve effect van kerstboomverbrandingen vaak plaatselijk, afhankelijk van het weer en meestal ook eenmalig: op jaarbasis zijn de schadelijke gevolgen eerder verwaarloosbaar.

Alternatieven?

Toch is het geen slecht idee om te kijken naar alternatieven, nu er steeds vaker wordt afgestapt van de traditionele kerstboomverbrandingen. Wat moet er dan wél gebeuren met al die kerstbomen?

Tegenwoordig zien ze er niet meer zo fake en plastic uit als vroeger, de kerstbomen van kunststof. Je kan je er dus zo eentje aanschaffen. Die kan je gewoon weer opbergen na de kerstperiode en aan de vooravond van Kerstmis weer uit de kast halen.

Wie toch nog een écht exemplaar in huis haalt, kan er voor kiezen om een boom te nemen met een wortelkluit. Die kan na de kerstdagen dan weer geplant worden in de tuin.

Foto: BELGAIMAGE

Wie daar niet genoeg ruimte voor heeft, kan de boom ook eventueel brengen naar een kerstbomenbos of naar een tijdelijke opvang. Zo heeft de gemeenschapsschool van Zele een kerstboomweide aangeplant. Eigenaars kunnen daar hun kerstboom achterlaten, waarna de leerlingen van de school de bomen een jaar lang zullen verzorgen. Eind dit jaar kunnen de eigenaars hun boom dan weer komen halen om die thuis te zetten en naar hartenlust te versieren.

Kerstbomen zonder wortel kunnen na gebruik ingezameld worden door de gemeente. Heel wat gemeenten en intercommunales houden in januari ophaalrondes voor kerstbomen, waarna die bomen dan verhakseld worden of in composteringsinstallaties belanden. Belangrijk daarbij is wel om de kerstballen of andere versiering van de boom te halen. Anders belandt die boom bij het restafval en zal ook die uiteindelijk verbrand worden (in een verbrandingsoven).