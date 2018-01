Oostende verliest oefenmatch van Stuttgart, Lombaerts afgevoerd naar ziekenhuis uit voorzorg

KV Oostende heeft zijn oefenpartij tegen Stuttgart met 5-2 verloren. Adnan Custovic zag Nicolas Lombaerts geblesseerd uitvallen, hij werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis. De Kustboys zetten in de eerste helft een 1-0 achterstand om in een 1-2 ruststand, maar slikten na de rust teveel vermijdbare doelpunten.

Nicolas Lombaerts werd afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij slecht neerkwam op de rug en klaagde van pijn. Het ziekenhuisbezoek is uit voorzorg, Lombaerts komt er hoogstwaarschijnlijk wel met de schrik vanaf. De Oostendse goals kwamen er in de eerste helft via Siani en Bjelica. Sebastien Siani scoorde vanop de stip. Aleksandar Bjelica zorgde voor het tweede Oostendse doelpunt, nota bene op zijn verjaardag.

Stuttgart op achterstand aan de rust, maar in de tweede helft liep het beter voor de Duitsers. Zinho Gano liet na de 1-3 te scoren, daarna ging het snel net voor het slotkwartier. Belgisch belofteninternational Orel Mangala maakte de gelijkmaker voor Stuttgart, Sessa en Ginczek diepten de score verder uit. Ginczek scoorde net voor affluiten zijn tweede van de middag, goed voor de 5-2 eindstand.