Vergeet Ronaldo, Messi en Neymar want deze tiener van Leicester City is “de rijkste voetballer op de planeet”

In de zomer van 2017 publiceerde het zakenblad Forbes naar jaarlijkse gewoonte zijn lijst met rijkste mensen op aarde, waaronder heel wat sporters. Cristiano Ronaldo en Lionel Messi waren niet verrassend de voetballers met het grootste nettovermogen. Onder andere The Daily Mirror komt nu echter met een correctie van de lijst met rijkste voetballers. De primus is namelijk een tiener van Leicester City: Faiq Bolkiah.

Ronaldo is volgens Forbes zo’n 285 miljoen euro waard, Messi moet het stellen met 260 miljoen. De top vijf wordt rondgemaakt door Zlatan Ibrahimovic (124 miljoen), Wayne Rooney (105 miljoen) en, jawel, Eden Hazard (87 miljoen). Neymar bekleedt plek zeven met een vermogen van 56 miljoen.

Voetballend gezien valt er aan bovenstaande lijst niet te twijfelen, maar toch is Ronaldo technisch gezien niet de rijkste voetballer op deze planeet. Bij Premier League-club Leicester City loopt er namelijk een 19-jarige flankaanvaller rond die het vermogen van de Portugees doet verbleken: Faiq Bolkiah.

Die werd geboren in Los Angeles maar is de kapitein van het nationale team van Brunei. Daarnaast speelt hij voor de beloften van de Foxes. Bolkiah was eerder actief voor Newbury, Southampton en Chelsea. Bij de Blues tekende hij in 2014 een tweejarig contract, maar na één seizoen trok hij al richting Leicester City.

Papa Playboy

Maar hoe komt Bolkiah precies aan zijn rijkdom? Wel, hij is de zoon van prins Jefri Bolkiah en het neefje van de sultan van Brunei Hassanal Bolkiah. En dan ben je dus blijkbaar zo’n 17 miljard waard. Over zijn vader valt veel te zeggen. Hij staat bekend als een echte playboy en er werd wel eens gezegd dat hij “meer geld uitgaf dan eender welke mens op aarde”.

Prins Jefri had op een bepaald moment 2.300 auto’s in zijn bezit, waaronder verschillende Bentley’s en Rolls-Royces, waaraan hij 30 miljoen per maand spendeerde. Nog behorende tot zijn portefeuille waren onder andere een helikopter en acht vliegtuigen, vijf diamanten ter waarde van 170 miljoen, een vloot van jachten waaronder zijn megajacht genaamd “Tits” en liefst 1,1 miljoen aan “erotische pennen”.

En toen papa Bolkiah vijftig jaar oud werd, betaalde hij de slordige som van 10,5 miljoen om Michael Jackson een privé-concert laten geven. En liet hij speciaal daarvoor een stadion bouwen. Ondertussen doet de goede man het financieel wat rustiger aan, ook al omdat hij een deel van zijn bezittingen gedwongen moest afgeven en het Verenigd Koninkrijk niet meer binnen mag. Zijn zoon Faiq zien voetballen, zit er dus niet in voor Jefri.

“Liefde voor voetbal”

Faiq laat het niet aan zijn hart komen en jaagt zijn droom na om profvoetballer te worden. “Ik voetbal al zolang ik het me kan herinneren”, zei de man van Brunei in een zeldzaam interview met FourFourTwo. “Mijn ouders hebben me ook altijd gesteund om mijn droom te bereiken. Zij waren mijn rolmodellen, op fysieke en psychologisch vlak. Normaal speel ik als winger, maar bij het nationale team speel ik liever in een vrije rol zodat ik de bal meer krijg.”

“Mijn sterkste punten zijn, denk ik, mijn snelheid aan de bal en dat ik makkelijk spelers kan uitschakelen. Al moet ik werken aan mijn defensieve kwaliteiten. Spelers van Azië hebben ook werk, om sneller en sterker te worden. Als je ze vergelijkt met Europese voetballers stellen ze niet zoveel voor. Mijn ogen zijn geopend bij Leicester, over de manier waarop er getraind wordt. Verwachtingen en druk? Dat kan me alleen maar helpen om beter te worden”, aldus Bolkiah.

Afwachten of we over een aantal jaar nog gaan horen van het talent ui Brunei. En als het niet lukt, dan heeft hij een financieel vangnet om “u” tegen te zeggen...

