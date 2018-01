Op deze opmerkelijke manier probeert Nederlandse politie een doorbraak te forceren in onopgeloste dossiers

Een man die in 2002 werd doodgestoken terwijl hij zijn hond uit liet in Hilversum, een bejaarde die in Bladel werd vermoord, een moeder van twee kindjes die in 2010 spoorloos verdween… Het zijn maar enkele van de ‘cold cases’ die op een nieuwe kalender voor 2018 prijken die in alle Nederlandse cellen wordt opgehangen. “We hopen zo toch nog enkele zaken te kunnen oplossen”, zegt justitie in Nederland.

De eerste editie van de ‘coldcasekalender’, die vorig jaar werd uitgebracht, was volgens de politie een succes.

“We kregen 78 tips over de 52 zaken die op de kalender staan, waarvan er 32 bruikbaar waren. In negen zaken is het onderzoek heropend of wordt gekeken of daar mogelijkheden voor zijn. Een van de zaken waarover bruikbare tips binnenkwamen, is de moord op Hans Schonewille. Hij werd in 1999 doodgeschoten op een parkeerplaats in Aarlanderveen. Rechercheurs zijn op dit moment in gesprek met getuigen en familieleden en kijken of de zaak heropend kan worden”, zegt Jeroen Hammer van het coldcase-team Oost-Nederland. De kalender is zijn idee.

Hij wordt in alle gevangenissen verdeeld. Over de interneringsinstellingen bestaat nog discussie. Ook alle horecazaken en winkels krijgen de kalender.

Op de kalende staat per week een cold case, een onopgelost dossier de speurders in de aandacht willen houden in de hoop toch nog de gouden tip te krijgen die kan leiden naar de oplossing. Het gaat vooral om moorddossiers maar ook om verdwijningen. Zoals die van een brandweerman in 2010.

Naast foto’s en een korte beschrijving van de feiten, staat bij de meeste dossiers ook vermeld hoeveel justitie als beloning geeft aan wie de zaak helpt oplossen.

Bij ons zijn er voorlopig geen plannen in die richting.

Europol stuurde vorige zomer wel postkaarten naar criminelen en maakte een eindejaarskalender met foto’s van gezochte misdadigers. “Om de zaken in de aandacht te houden”, klonk het toen.

Een Finse gangster werd kort na het verspreiden van de postkaarten gearresteerd. Belgische voortvluchtige criminelen werden er niet mee gearresteerd.

De volledige Nederlandse coldcasekalender kan u via deze link vinden:

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/onderwerpteksten/cold-case/coldcasekalender-2018/17332-171221v2-mk-coldcase-kalender-2018-di-nl.pdf