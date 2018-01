Animal Rights dient klacht in tegen varkensboer uit VTM-programma ‘Cathérine’

Zedelgem - Animal Rights dient een klacht in tegen een varkensboer uit Zedelgem naar aanleiding van zijn deelname aan het VTM-programma ‘Cathérine’. De dierenrechtenorganisatie stelt dat er verschillende wetsinbreuken te zien zijn in de aflevering. “Varkensboer Vergote meent alles beter te weten dan de wetgever en lapt de voorschriften aan zijn laars”, aldus Nadine Lucas, voorzitter Animal Rights.

In de laatste aflevering van het VTM-programma ‘Cathérine’ ontvangt varkensboer Bart Vergote Cathérine Moerkerke op zijn boerderij. Daarin zijn een aantal zaken te zien die illegaal zijn, meldt Animal Rights maandag in een persbericht.

Zo mag de presentatrice van Vergote een aantal biggen vaccineren. Dat is niet toegestaan, aldus de dierenrechtenorganisatie. “In principe dient het vaccineren uitgevoerd te worden door een dierenarts. Er zijn uitzonderingen voorzien waarbij de varkenshouder zelf mag overgaan tot vaccineren, maar de handeling mag in geen geval gesteld worden door een externe persoon, zoals in dit geval de presentatrice van een televisieprogramma.”

Cathérine Moerkerke vaccineert een biggetje. Foto: VTM

Staartjes afbranden

Later in de uitzending is te zien hoe de boer “routinematig” de staartjes van biggen afbrandt, een preventieve maatregel tegen staartbijten. Ook dat is tegen de wet, klinkt het. Het couperen van de staartjes is enkel toegestaan wanneer reeds kwetsuren zijn vastgesteld die wijzen op staartbijten.

Animal Rights haalt verschillende onderzoeken aan waaruit blijkt dat het afbranden van de biggenstaartjes een pijnlijke ingreep is die geen echte oplossing zou bieden. Volgens Animal Rights zijn de oorzaken en oplossing rond staartbijten bij varkens bekend. “Als ze te weinig stimulansen uit hun omgeving krijgen, is het risico op gedragsstoornissen zoals staartbijten groot. De huisvestingsnormen in de Vlaamse varkenssector zijn zo minimaal dat de varkens zich stierlijk vervelen.”

Foto: VTM

In andere landen, zoals Zweden, Finland en Zwitserland lukt het varkensboeren wel om het probleem te beheersen door de dieren meer ruimte en stalverrijking te bieden, schrijft de organisatie nog.

Niet gedogen maar handhaven

Animal Rights heeft haar raadsman Anthony Godfroid verzocht om bij de inspectiedienst Dierenwelzijn klacht in te dienen tegen varkensboer Vergote omwille van de door VTM gefilmde inbreuken. Voorzitter Lucas: “Het is nu of nooit voor minister Weyts en zijn inspectiedienst om de dierenwelzijnswetten daadkrachtig te handhaven.”

Vergote: “Heksenjacht”

Vergote weerlegt de klachten. “Cathérine Moerkerke heeft inderdaad een zevental biggen gevaccineerd. Maar daar gingen een uitvoerige uitleg en een handleiding aan vooraf. We wilden haar op die manier doen inleven in de landbouwerstiel.”

Foto: VTM

“Voor het couperen heb ik een wettelijk attest van de dierenarts. Zo vermijden we erger, want door staartbijten kunnen biggen kreupel worden en dan zitten we nog met een groter probleem”, klinkt het verder. “Dit is dus louter preventief. Andere chirurgische ingrepen, zoals tanden slijpen of castreren, doen we niet.”

Over de mogelijk komst van Dierenwelzijn maakt Vergote zich niet druk. “De diensten van Dierenwelzijn mogen gerust komen, want ook ik wil weten of alles correct verloopt. Ik neem dierenwelzijn heel hoog in het vaandel”, aldus Vergote. “Dit lijkt een heksenjacht. Het ergste is dat Animal Rights de confrontatie niet wil aangaan, noch overleg wil plegen. We werken goed samen met andere dierenrechtenorganisaties, zelfs Europese, en daardoor zijn er al verschillende goede maatregelen uit de bus gekomen en gerealiseerd. Maar Animal Rights wil niet wijken. Ze willen geen positieve evolutie in de veehouderij, wel een directe stopzetting.”