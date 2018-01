Deze opmerkelijke supporter zorgt voor het meest hilarische moment ooit bij het populaire ArsenalFanTV

Elke week kijken we met z'n allen stiekem uit naar de interviews op het Youtube-kanaal van ArsenalFanTV. De supporters van de Gunners zorgen altijd weer opnieuw voor de nodige hilariteit met hun wedstrijdanalyses en commentaar op "hun club". Na de pijnlijke nederlaag tegen Nottingham Forrest in de FA Cup was het gewoon wachten op de kritiek en die kwam er, van een wel héél opmerkelijke supporter.

"Het was zeer slecht vandaag", zei de man. "Het beste van al was dat ik er niets van kon zien want ik ben blind. Briljant, snap je?!", klonk het tot jolijt van alle omstaanders. De Arsenal-fan ging daarna door met verwijten richting coach Arsène Wenger en het hele bestuur van de Gunners.