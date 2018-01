Efteling neemt afscheid van oude ‘Python’, maar fans moeten niet treuren

De iconische Efteling-rollercoaster Python krijgt binnenkort een volledige make-over. Aan de rit zelf zal niets veranderen, maar alle onderdelen van de intussen 36 jaar oude achtbaan zullen voor het eerst vervangen worden. Maandag hebben enkele medewerkers van Efteling symbolisch afscheid genomen op de top van de ‘oude’ Python.

In 1981 was de bouw van de Python, de eerste rollercoaster van de Efteling, een mijlpaal voor het park. Het kwam ermee los van “enkel het Sprookjesbos” en begon er de weg naar volwaardig attractiepark mee. Duizenden mensen genoten van een ritje, voor velen was het ook hun eerste ervaring met een achtbaan.

Foto: Efteling

Belgisch kantje

De wagentjes van de Python werden al eerder vernieuwd, maar de baan zelf bleef al die jaren, op een likje verf na, dezelfde. Daar komt nu verandering in. Na 36 jaar dienst zal de hele achtbaan gerenoveerd worden, met onderdelen die geproduceerd zullen worden door een Belgisch bedrijf, want het Nederlandse pretpark heeft staalconstructiebedrijf CSM uit Hamont-Achel uitgekozen voor de klus. Van januari tot maart 2018 zal de attractie gesloten worden voor de renovatie, daarna zal iedereen weer van een ritje kunnen genieten. De exact nagebouwde Python gaat dan open.

Afbraak

Vandaag werd begonnen met de afbraak van de Python, maar voor het zover was, mochten enkele gelukzakken-zonder-hoogtevrees de achtbaan een laatste eresaluut brengen. “Afscheid nemen van de #Python op 30 meter hoogte? Check!”, postte het pretpark op Twitter. Enkele medewerkers, wedstrijdwinnaars en leden van de pers hadden de 30 meter hoge top van de iconische achtbaan beklommen om hem op gepaste wijze uit te wuiven.

Afscheid nemen van de #Python op 30 meter hoogte? Check! pic.twitter.com/FpBZPymiGz — Efteling (@Efteling) 8 januari 2018

We hebben vandaag afscheid genomen van de oude baan van de #Python! Nu hard aan het werk zodat je in het voorjaar weer van de Python kunt genieten in de #Efteling. pic.twitter.com/tH1Z7Kq4ZF — Efteling (@Efteling) 8 januari 2018

Eerder vandaag werd de ketting al uit de attractie gehaald en zondagavond was al op Twitter te zien hoe het eerste treintje van de Python het park werd uitgereden.