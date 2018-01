Wereldkampioen Podolski opent een kebabzaak en dat zorgt voor knettergekke taferelen

Met pensioen is Lukasz Podolski nog niet, maar de Duitser denkt duidelijk wel al na over zijn toekomst. De 32-jarige wereldkampioen is momenteel aan de bak bij het Japanse Vissel Kobe maar is sinds kort ook eigenaar van een kebabzaak. "Poldi" opende dit weekend zijn zaak in zijn thuisstad Keulen en dat leverde behoorlijk gekke beelden op.

Zijn eerste stappen in de wereld van de kebab zijn volgens Podolski zelf "een leuk nieuw hoofdstuk". Hij werd verliefd op het het snackje tijdens zijn periode in Turkije bij Galatasaray. Podolski noemde zijn zaak 'Mangal Doner' en deelde tijdens de feestelijke opening zelf zijn vleeswaren uit, inclusief een handtekening van de man die in 2014 wereldkampioen werd met de Duitse nationale ploeg.

Dat zorgde voor een stormloop aan hongerige fans. Liefst 1.000 mensen gingen in de rij staan om een kebab van Podolski naar binnen te kunnen werken. Sommigen waren zelfs tot tranen toe bewogen want de wachttijd liep op tot vijf uur. "Een avond om nooit te vergeten", tweette Podolski. "De beste döner die er bestaat. Bedankt om langs te komen en ik hoop dat jullie ervan genoten hebben!"

A night to remember in Cologne, the beginning of a new fun chapter. The best döner out there. Thank you all for coming and I hope you enjoyed it ! ?????? #Mangal #Döner #Poldi #Gazver #Dönercipoldiusta pic.twitter.com/OIvkbeLU8j — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 6 januari 2018