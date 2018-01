Man ziet bocht in fietspad niet, de gevolgen zijn zwaar

Maldegem / Eeklo - Eeklonaar Jurgen De Wever is met zijn e-bike zwaar ten val gekomen op de spoorwegovergang aan de Gentse Steenweg in Maldegem. De jongeman brak daarbij zes ribben en kreeg ook een klaplong. De onfortuinlijke fietser haalt zwaar uit naar het gemeentebestuur van Maldegem.

Het ongeval gebeurde afgelopen vrijdagavond op de plek aan de Gentse Steenweg waar het fietspad de spoorweg kruist. Daarbij wordt een knik gemaakt zodat de fietser in een rechte hoek over de sporen rijdt, maar dat had Eeklonaar Jurgen De Wever niet tijdig opgemerkt.

“Neen, het was donker en regende waardoor ik rechtdoor reed en ten val kwam op de spoorweg. Ik heb daar nog wat lopen manken waarna ze mij naar de spoed hebben gevoerd”, vertelt Jurgen die momenteel nog aan het bekomen is in het ziekenhuis.

Niet verlicht

De Eeklonaar begrijpt niet hoe het ongeval is kunnen gebeuren. “Een fietspad dat plots een bocht van bijna 90 graden maakt en zonder enige vorm van signalisatie en/of afbakening mensen zo over de treinsporen stuurt, is gewoon compleet gestoord. Het is daar ook niet verlicht en ik reed allesbehalve snel. In ben ook niet alleen met die mening, want ik heb naar aanleiding van het ongeval al heel wat gelijkaardige reacties gekregen”, zegt hij.

“Ik hoop dat hij snel geneest en ik begrijp dat iemand emotioneel reageert na zo'n val, maar die knik is juist gemaakt om ongevallen te voorkomen want het is juist het veiligst om met de fiets een spoorweg te kruisen met een rechte hoek. Er staat ook duidelijk gesignaleerd dat je een spoorwegovergang nadert, dus met de signalisatie is niets mis”, reageert schepen van Infrastructuur Erwin Goethals (Groen).

Spoorwegovergangen en e-bikes zijn blijkbaar geen geslaagd huwelijk in Maldegem. Twee jaar geleden werd een 52-jarige Maldegemse met een schedelbreuk en een hersenbloeding naar het ziekenhuis gevoerd nadat ze aan de Oude Staatsbaan in Adegem met de wielen van haar elektrische fiets tussen de sporen sukkelde en zwaar viel.

Kort daarvoor hetzelfde verhaal met een andere fietsster, zij liep kneuzingen met inwendige bloedstortingen op na een smak op de sporen met haar e-bike. In mei van vorig jaar was het opnieuw prijs aan diezelfde overweg. Ook toen raakte een vrouw gewond aan het hoofd na een tuimeling aan de Oude Staatsbaan.

Geen maximumsnelheid

Op een fietspad geldt geen maximumsnelheid voor de gebruiker, hoewel daar her en der al voor gepleit wordt. “Het is duidelijk dat de elektrische fietsen in de lift zitten, maar daarbij worden hogere snelheden gehaald waardoor valpartijen ernstigere verwondingen veroorzaken”, klinkt het bij de politie van Maldegem.